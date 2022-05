Récap d’actu. Téléo, Tour Occitanie et PS au programme

Il fait trop chaud aujourd’hui pour sortir, c’est l’occasion de faire le point sur l’actualité de ces sept derniers jours avec le Récap d’actu. Au programme : Téléo en panne dès son sixième de marche, le rapporteur public a rejeté le recours en annulation du permis de construire de la Tour Occitanie et François Briançon, nouveau patron du PS 31.

Dans le Récap d’actu, le nouveau téléphérique toulousain en panne dès son sixième jour de marche

A 9h, la ligne Téléo était toujours interrompue pour une durée indéterminée. Crédit photo : Bryan Faham

Première panne pour Téléo dans le Récap d’actu. Cela fait six jours que le nouveau téléphérique a ouvert ses portes aux voyageurs à Toulouse. Mais il rencontre son premier incident ce jeudi 19 mai tôt dans la matinée. La cause de cet incident : une panne informatique du système de supervision et d’exploitation ,selon Tisséo. Les Toulousains ont d’ailleurs pu remarquer que les cabines circulaient toujours. C’est en effet le cas, mais elles ne transportent aucun passager tant que la panne n’est pas résolue. Explications.

Tour Occitanie : le rapporteur public rejette le recours, la décision en délibéré

La Tour Occitanie devrait atteindre 150 mètres de haut. ©-Luxigon

Ce vendredi 20 mai, devant le tribunal administratif de Toulouse, le rapporteur public a rejeté le recours en annulation du permis de construire de la Tour Occitanie. Le dossier a été mis en délibéré. Lire l’article pour en savoir plus.

Le Japon choisit Toulouse pour préparer sa Coupe du Monde

Carole Delga, Claude Atcher, Kamel Chibli, Jerôme et Cédric Coll. – CC BY-SA 4.0 Tom Letreulle

Le retour des rugbymen japonais dans la Ville rose n’a pas été décidé sous l’effet de la nostalgie. Comme en 2007, les Braves Blossoms vont résider quatre semaines en Haute-Garonne. “Les officiels ont été très impressionnés par les équipements qu’ils auront à disposition”, a annoncé Claude Atcher, directeur général de la Coupe du Monde 2023, lors d’une conférence de presse ce vendredi 20 mai. En savoir plus.

Dans le Récap d’actu, François Briançon, nouveau patron du PS 31

François Briançon, nouveau patron du PS 31. Crédit: DR

Le nom du successeur de Sébastien Vincini, démissionnaire de la tête du Parti socialiste de Haute-Garonne) était attendu, elle est tombée ce jeudi soir. François Briançon devient ainsi le nouveau premier Secrétaire fédéral du PS 31, de manière temporaire, en attendant le prochain congrès du parti qui aura lieu en fin d’année 2022 ou début 2023. Le JT vous en parle ici.