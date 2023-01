Récap d’actu. Projets pour 2023 à Toulouse, Val Tolosa et retraites

Au programme de ce premier récap d’actu de l’année 2023 : la CGT vent debout contre la réforme des retraites, le centre commercial Val Tolosa enterré, une menace de mort contre le PCF, les projets de Jean-Luc Moudenc pour Toulouse en 2023, et la Mairie attaquée en justice par une élue d’opposition.

Haute-Garonne : la CGT appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites

En Haute-Garonne, la CGT appelle à la mobilisation contre la réforme des retraites. © CGT

Jeudi 12 janvier, c’est la date choisie par la CGT pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Le secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, Cédric Caubère, a annoncé l’organisation d’une journée de grève et de manifestation.

Élisabeth Borne dévoilera le résultat de la consultation des partenaires sociaux ce mardi 10 janvier. Le projet final sera présenté en Conseil des ministres le 21. Le gouvernement souhaite que la réforme des retraites entre en vigueur avant la fin de l’été 2023, comme le rappelle le JT.

Le Conseil d’État enterre le projet de centre commercial Val Tolosa

Une décision du Conseil d’État permet d’enterrer définitivement le projet de centre commercial Val Tolosa à Plaisance-du-Touch. ©DR

Il ne verra jamais le jour. Le projet Val Tolosa, un centre commercial qui devait être créé à Plaisance-du-Touch, près de Toulouse, a définitivement été enterré le 27 décembre 2022. Le Conseil d’État a porté le coup fatal, en rejetant le pourvoi en cassation formé par le promoteur immobilier PCE.

Le collectif “Non à Val Tolosa” s’est satisfait d’une décision « mettant fin à un interminable feuilleton ». En effet, le projet existait depuis 17 ans. Une fin qui n’en est pas vraiment une : le promoteur Unibail réclame désormais 187 millions d’euros en dommages et intérêts. Tous les détails de l’affaire sont à retrouver ici.

Toulouse. Menace de mort sur l’entrée des locaux du PCF

Image d’illustration. Un drapeau du Parti communiste français (PCF). Crédit photo : CC BY Olivier Ortelpa

« Mort aux révisios, vive le P.C reconstitué », voici l’inscription à la bombe qu’ont découvert des élus du Parti communiste français (PCF) sur la porte de leur local de Basso Cambo (Toulouse). Les faits se sont déroulés dans la nuit du 22 décembre et ont été révélés le 2 janvier dans les colonnes de La dépêche du Midi.

« Nous avons immédiatement porté plainte pour effraction, dégradation et menace de mort. Les policiers estiment que la répétition des faits peut encore plus caractériser la menace de mort », a indiqué le secrétaire départemental du PCF. En effet, des tags similaires ont aussi été signalés dans d’autres départements. Plus d’informations dans l’article.

Sécurité, mobilité, bien-vivre, écologie… Les grands projets de Jean-Luc Moudenc pour 2023

Jean-Luc Moudenc expose ses principaux projets pour Toulouse en 2023 ©SéSa – JT

À l’occasion de ses vœux, Jean-Luc Moudenc a souhaité rassurer les Toulousains quant à son engagement sur l’amélioration de leur qualité de vie. Face aux crises, le Maire de Toulouse souhaite amener « plus de sécurité, plus de nature en ville, plus de solutions de transport et plus de services publics de proximité. Et ceci, dans l’indispensable transition écologique qu’il nous faut accélérer ».

Installation de caméras de vidéosurveillance, recrutement de policiers municipaux, embellissement des quartiers, plans de propreté, transports décarbonés… Le Journal Toulousain détaille tous les projets de Jean-Luc Moudenc pour 2023.

Verbalisations Lapi : une élue d’opposition attaque la mairie de Toulouse en justice

Odile Maurin, élue d’opposition, attaque la mairie de Toulouse en justice pour protester contre le système Lapi © Nicolas Belaubre – JT

Odile Maurin, élue d’opposition et présidente de l’association Handi-Social, a attaqué en justice la mairie de Toulouse. En cause, le système Lapi, qui permet le contrôle du stationnement par la lecture automatisée des plaques d’immatriculation. Selon l’élue, cette nouvelle méthode de la municipalité est discriminatoire envers les personnes handicapées, et les mesures relatives à leur stationnement seraient inadaptées.

Elle a donc déposé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Toulouse, pour en obtenir la suppression. « Lorsque le gouvernement a évoqué la mise en place du système Lapi, il a bien mentionné qu’il devait servir à effectuer des pré-contrôles, et non des contrôles automatiques. Or, nous estimons que la Mairie de Toulouse l’utilise à cet effet », détaille son avocat. Le JT fait le point sur l’affaire.