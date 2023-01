Récap d’actu. Maillot du Toulouse FC, institutions et centre de soins

Le Journal Toulousain vous livre les cinq actus à retenir sur cette deuxième semaine de janvier, avec au programme : une enquête ouverte sur un maillot du TFC floqué Mohammed Merah, Vincent Terrail-Novès qui vise la présidence de Renaissance, un nouveau préfet, l’ouverture prochaine d’un centre de soins sans rendez-vous, et une accusation de viol contre un ancien élu de la Mairie de Toulouse.

Maillot du TFC floqué Mohammed Merah : une enquête est ouverte

Le TFC dénonce un « flocage abject et honteux » Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

Un « flocage abject et honteux », qui a choqué le club toulousain comme les internautes. Sur les réseaux sociaux circule une photo d’un jeune homme portant un maillot du TFC au nom de Mohammed Merah. Sous le nom du terroriste, le numéro 7, pour les sept victimes qu’il a fait en 2012 : trois enfants, un enseignant et trois militaires.

Le Tèf affirme que « ledit maillot n’a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club », et a décidé de porter plainte. Le parquet a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme, comme l’explique le JT.

Le maire de Balma, Vincent Terrail-Novès, vise la présidence de Renaissance en Haute-Garonne

Le maire de Balma Vincent Terrail-Novès est candidat à la présidence du parti de la majorité présidentielle en Haute-Garonne. ©DR

Vincent Terrail-Novès, maire de Balma et suppléant de la députée Corinne Vignon (3e circonscription de Haute-Garonne), à l’ambition de structurer localement le parti d’Emmanuel Macron. Il est candidat à la présidence du bureau de Renaissance (majorité présidentielle) en Haute-Garonne. Le mouvement désignera en effet un bureau départemental les 28 et 29 janvier. Pour en briguer la présidence, Vincent Terrail-Novès porte une liste intitulée “Fiers et unis autour d’Emmanuel Macron”. « L’équipe que nous formons allie parité et diversité, à l’image du parti Renaissance. Notre liste est composée de 28 adhérents aux profils variés », explique-t-il. Plus d’informations sur cette candidature par ici.

Officiel : le préfet d’Occitanie remplacé par celui de Normandie

Le préfet de la Haute-Garonne et de la région Occitanie Etienne Guyot est nommé en Nouvelle-Aquitaine. / Crédit photo : préfecture de la Haute-Garonne

Il déménage à Bordeaux. Etienne Guyot va céder son siège de préfet de la Haute-Garonne et de l’Occitanie pour celui de préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, de la Gironde, et de la zone de défense et de sécurité du Sud-Ouest. Une décision actée le mercredi 11 janvier en Conseil des ministres.

Pour le remplacer c’est Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Maritime et de la région Normandie depuis 2019, qui va venir s’installer dans la Ville rose. Plus d’informations sur ce représentant de l’État sont à retrouver dans l’article.

Toulouse : un centre de soins sans rendez-vous va bientôt ouvrir

Ce centre de soins va s’installer au rez-de-chaussée de la clinique Saint-Exupéry © SiDOC

Il va proposer une offre intermédiaire entre médecin et urgences, sept jours sur sept. Un centre de soins sans rendez-vous va ouvrir ses portes à Toulouse ce lundi 16 janvier. Appelé le SiDOC, il a pour mission de traiter les maux du quotidien lorsque le médecin traitant n’est pas disponible. Composé de quatre docteurs et trois infirmiers, il s’est installé au rez-de-chaussée de la clinique Saint-Exupéry.

Conventionnée secteur 1, l’équipe du centre de soins non programmés ne pratiquera pas de dépassements d’honoraires. Le SiDOC est inédit et « novateur », comme l’explique Fabien Parouty, médecin au sein de la structure, dans les colonnes du Journal Toulousain.

Nouvelle accusation de viol contre un ancien élu de la Mairie de Toulouse

Photo d’illustration. Frédéric Brasilès, un photographe, ancien élu à la Mairie de Toulouse, est soupçonné de plusieurs viols. Une 7e victime s’est fait connaître. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

Frédéric Brasilès, ancien conseiller municipal à la Mairie de Toulouse, est soupçonné d’avoir commis plusieurs viols et une agression sexuelle. Une septième victime s’est fait connaître et a déposé plainte, comme le révèle La Dépêche du Midi. Il s’agit d’une femme, âgée de 18 ans à l’époque des faits. Elle a été entendue par le juge d’instruction.

D’après le témoignage de la jeune femme, qui cherchait alors un stage pour valider son BTS communication, Frédéric Brasilès l’aurait violée au cours de l’année scolaire 2018-2019. L’ancien conseiller municipal en charge des fêtes et manifestations lui aurait promis des faveurs en échange de rapports sexuels. Mais au moins l’un d’eux, selon la victime, se serait déroulé sans son consentement. Plus de détails dans cet article du JT.