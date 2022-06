Récap d’actu. Législatives, fraude et canicule au programme

En ces fortes chaleurs, ce jour d’élections législatives et fête des pères, faites le plein d’informations de la semaine avec le récap d’actu. Au programme : la Nupes en tête dans 8 circonscriptions en Haute-Garonne, plus de six millions d’euros de fraude à la Caf et vigilance rouge canicule ces derniers jours au programme.

Législatives en Haute-Garonne. La Nupes en tête dans 8 des 10 circonscriptions

La Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) est-elle en passe d’atteindre son objectif de grand chelem en Haute-Garonne ? Avec des candidats qualifiés dans toutes les circonscriptions, dont 8 sont arrivés en tête du premier tour, la Nupes peut encore espérer remporter tous les sièges de député du département. Le point avec le JT.

Covid-19. « Nouvelle accélération des contaminations en Occitanie », alerte l’ARS

Dans le Récap d’actu, les voyants repassent en rouge. Alors que les vacances d’été approchent, l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) lance une alerte à propos d’une « nouvelle accélération des contaminations en Occitanie », dans son bulletin d’information sur la Covid-19, mardi 14 juin. La situation par ici.

Dans le Récap d’actu, plus de 6 millions d’euros de fraudes à la Caf de Haute-Garonne

En 2020, 351 099 allocataires de la Caisse d’allocations familiales (Caf) de Haute-Garonne ont perçu 2 148 milliards d’euros d’aides. Il s’agit de prestations dites légales, comme les aides à la famille, à la petite enfance, au logement ou aux personnes en difficulté, ou au titre de l’action sociale. Des versements calculés sur la base de déclarations effectuées par les usagers. Chaque situation étant particulière, il n’est pas rare que des erreurs se glissent dans les dossiers constitués par les allocataires, ou que les agents qui les traitent omettent des informations. Explications.

Manque de médecins : la Région Occitanie lance son service public de la santé

C’était une promesse de campagne de Carole Delga et de son équipe lors des dernières élections régionales. La Région Occitanie a annoncé le lancement de son service public de la santé lors d’une conférence de presse ce vendredi 17 juin 2022. L’objectif : pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux. « 80 % du territoire en Occitanie est en tension médicale », souligne Vincent Bounes, vice-président en charge de la santé. Lire l’article.

Météo : Gers, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne en vigilance rouge canicule dans le Récap d’actu

Les services de Météo France viennent de placer 12 départements en vigilance rouge canicule à partir de ce jeudi 16 juin, dont quatre en Occitanie : le Gers, la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Ceux-ci étaient déjà surveillés de près par les météorologues suite aux fortes chaleurs enregistrées ces derniers jours. Et le thermomètre continue de s’affoler : à 15h45, il faisait 36 degrés à Auch, Albi et Toulouse, et 37 degrés à Carcassonne. Lire la suite.