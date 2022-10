Récap d’actu. Immobilier à Toulouse, hôpital et fête Saint-Michel

Au programme de ce récap d’actu du 2 octobre 2022, les informations de la semaine à ne pas manquer : la stabilisation du marché de l’immobilier à Toulouse ; Antoine Dupont et Laure Sansus primés ; des élèves de maternelle privés d’enseignant depuis la rentrée ; l’hôpital des enfants débordé ; et la fête Saint-Michel annulée.

Immobilier : le marché des logements neufs se stabilise à Toulouse mais leur prix reste élevé

La situation du marché immobilier des logements neufs semble s’améliorer à Toulouse et dans ses environs. CC Myriam – pixabay

Selon le dernier rapport de l’ObserveR de l’immobilier toulousain, l’offre de logements neufs se stabilise après un premier trimestre 2022 sous tension. Dans l’aire urbaine de Toulouse, il avait été marqué par une chute du nombre de mises en vente de biens immobiliers neufs. Si la situation s’améliore, les prix au mètre carré restent néanmoins élevés : 4 315 euros en moyenne. De plus, les stocks de nouvelles habitations ont du mal à se renouveler, comme l’explique le Journal Toulousain.

Du côté de l’ancien, le constat est plutôt similaire : après des années records, les prix semblent se stabiliser, de même pour les volumes de ventes. Retrouvez là aussi notre article dédié.

Antoine Dupont et Laure Sansus primés à la Nuit du rugby

Crédit photo : Caroline Léna Becker / CC BY-SA 3.0.

Une Toulousaine et un Toulousain sacrés meilleurs internationaux français de rugby à XV. Antoine Dupont et Laure Sansus ont été primés lors de la 18e Nuit du rugby. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, déjà élu meilleur joueur du monde en 2021, s’octroie une nouvelle récompense. Laure Sansus, elle aussi demie de mêlée pour les mêmes équipes mais côté féminin, avait quant à elle été sacrée meilleure joueuse du Tournoi des 6 Nations 2022. Retrouvez leurs réactions ainsi que le palmarès complet par ici.

Toulouse : des élèves de l’école maternelle Patte d’Oie sont privés d’enseignant depuis la rentrée

À Toulouse, les élèves de moyenne et grande section de l’école maternelle Patte d’Oie n’ont pas d’enseignant depuis la rentrée. Crédit photo : Audrey Pegaz

Depuis la rentrée, les 28 élèves d’une classe de moyenne et grande section de l’école maternelle Patte d’Oie à Toulouse sont privés d’enseignant. La raison : le congé maternité d’une maîtresse, qui n’est toujours pas remplacée. « Ce qui nous fait encore plus rager, c’est que son absence était tout de même assez prévisible », s’agace Audrey Pegaz, une parent d’élève. « Le jour de la rentrée, une pancarte nous a informés que nos enfants n’auraient pas de maîtresse cette année », raconte-elle avant de dénoncer des solutions insuffisantes du rectorat, génératrices de stress pour les élèves. Elle livre son témoignage au Journal Toulousain.

Toulouse. L’Hôpital des enfants est débordé et lance un appel aux patients

Les urgences pédiatriques de l’Hôpital des Enfants de Toulouse connaissent une activité intense avec la reprise des épidémies d’automne. @ Pixabay

« Dans un contexte de reprise des épidémies automnales, les urgences pédiatriques de l’Hôpital des Enfants connaissent une activité intense » avertit le CHU de Toulouse sur les réseaux sociaux. Débordé, l’hôpital lance un appel aux parents. Il leur demande notamment de prioriser la médecine de ville ou de passer par une première évaluation par téléphone. Voici leur liste de recommandations.

La fête Saint-Michel à Toulouse est finalement annulée

Les forains de la fête Saint-Michel à Toulouse ont annoncé l’annulation des festivités prévues en 2022, faute d’accord avec la Mairie. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY Frédéric BISSON

Les forains de la fête Saint-Michel à Toulouse ont annoncé l’annulation des festivités prévues en 2022, faute d’accord trouvé avec la Mairie sur un lieu pour l’organiser. La situation s’était tendue depuis l’été, et a finalement abouti sur cette annulation.

Ce week-end, les forains ont exprimé leur mécontentement en occupant illégalement l’île du Ramier, lieu un moment envisagé pour y tenir la fête Saint-Michel. Un « coup de force » dénoncé par Jean-Luc Moudenc.