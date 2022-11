Récap d’actu. Expulsions à Toulouse, chaleur, et roman sur le TFC

Voici le récap d’actu dominical du JT, avec les cinq actualités qu’il ne fallait pas manquer cette semaine : un record de chaleur à Toulouse, des expulsions sur l’île du Ramier, les joueurs du Stade Toulousain appelés en équipe de France, un premier roman sur le TFC, et un nouvel outil de traduction pour la langue occitane.

Un mois d’octobre vraiment chaud à Toulouse et en Occitanie

Le soleil. Crédit photo : CC 0 pxhere

La France a vécu le mois d’octobre le plus chaud depuis que Météo France a commencé ses relevés de températures, en 1947. Toulouse et l’Occitanie n’ont pas fait exception. Il a fait en moyenne 19,9 °C en octobre dans la Ville rose, et le mercure est souvent grimpé autour de 26°C. Mais c’est aussi le mois d’octobre le plus sec de l’histoire de Toulouse, comme le rapporte cet article sur ce sujet.

Toulouse. Le tribunal décide de l’expulsion des occupants du campement près de l’île du Ramier

Le juge des référés du tribunal de Toulouse ordonne l’expulsion des occupants d’un bidonville sur les berges de la Garonne. Photo d’illustration. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

Les occupants d’un campement de fortune installé sur les berges de la Garonne, près de l’île du Ramier, doivent quitter les lieux. C’est en tout cas la décision d’expulsion prononcée par le juge des référés du tribunal de Toulouse, le 2 novembre. Celui ci a constaté que cet espace était occupé au moins depuis le 19 juillet 2022, par un groupe d’environ 90 personnes. Une vingtaine de familles avec de nombreux enfants, certains en très bas âge, vivaient dans ce campement dépourvu d’équipements d’hygiène et de sécurité. Les détails sont à retrouver dans l’article.

Quatorze joueurs du Stade Toulousain appelés en sélection

En l’absence de Melvyn Jaminet pour blessure, Thomas Ramos a été titularisé à l’arrière du XV de France. Crédit photo : © Stade Toulousain

Certains ont déjà pu briller en Bleu contre l’Australie, lors du test match du 5 novembre. Quatorze joueurs du Stade Toulousain ont été appelés en sélection nationale pour la tournée d’automne, dépouillant l’effectif d’Ugo Mola. Onze d’entre eux ont rejoint Marcoussis, pour représenter la France. La liste complète des sélectionnés est ici.

Innovation. Lancement d’un outil de traduction en occitan en ligne et sur mobile

Le Congrès permanent de la langue occitane vient de lancer un outil de traduction en occitan, accessible en ligne et sur mobile. Photo d’illustration. Crédit photo : CC pixnio

Le Congrès permanent de la langue occitane vient de lancer Revirada, le premier outil de traduction automatique en occitan. Il est accessible en ligne mais aussi sur les smartphones Android et Apple. « Le traducteur contient à présent un million de formes occitanes, 500 000 formes françaises, 170 000 paires de traduction, 1 600 règles de sélection lexicale… Il reconnaît les mots conjugués et déclinés représentatifs de la diversité des parlers des territoires gascon et languedocien », explique l’Office public de la langue occitane. Le Journal Toulousain détaille les services fournis par Revirada et son fonctionnement.

“Ferveur Violette”, le premier roman sur le TFC

Le roman “Ferveur Violette” s’adresse aux fans du TFC, mais pas uniquement Crédit : Fabien POMIES – JT

C’est un roman qui raconte l’histoire d’un jeune toulousain accro au TFC. “Ferveur Violette”, de Michel Fraysse, vient de paraître aux éditions Vent Terral. Un hommage aux supporters des Violets, mais aussi à tous les fans de football.

C’est une fiction, la première sur le TFC, qui raconte l’histoire de Rémi, un fan du club. Celui-ci développe une passion dévorante pour les Violets, qui se transforme en addiction. Une dépendance traitée avec humour par l’auteur, qui est à lire dans le JT.