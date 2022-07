Récap d’actu. Canicule, Dominique Faure et Covid-19

Difficile d’échapper à la chaleur de cette semaine en Occitanie… Mais il est possible d’échapper aux infos. Voici donc le récap d’actu du JT. Au programme : les conséquences de la canicule, la grande interview de Dominique Faure, et la Haute-Garonne dans les départements les plus touchés par la Covid-19.

Canicule. Trois départements d’Occitanie passent en vigilance orange

Météo France a décidé de basculer trois départements d’Occitanie en vigilance orange canicule dès l’après-midi du mercredi 13 juillet. Crédit photo : CC 0 pxhere

Mercredi 13 juillet, Météo France a basculé trois départements d’Occitanie en vigilance orange en raison de la canicule : la Haute-Garonne, le Tarn, et le Tarn-et-Garonne. D’autres départements ont également été placés en vigilance jaune. Les raisons de cet épisode caniculaire par ici.

[Grande interview] Dominique Faure revient sur sa nomination au gouvernement

Dominique Faure a déjà ciblé plusieurs dossiers prioritaires ©Mairie Saint-Orens-de-Gameville

« J’ai été appelée par la Première ministre le dimanche 3 juillet, au soir. Elle m’a demandé si j’acceptais ce portefeuille de la ruralité. Cela a été une immense surprise. Je ne m’y attendais absolument pas. J’ai évidemment accepté, considérant que c’était une immense chance. » raconte la maire de Saint-Orens-de-Gameville et première vice-présidente de Toulouse Métropole, Dominique Faure.

Elle a été nommée secrétaire d’État à la ruralité le lundi 4 juillet 2022. Élue députée de la 10e circonscription de Haute-Garonne aux dernières élections législatives, elle n’aura donc occupé son siège à l’Assemblée nationale que quelques jours. Elle raconte sa nomination au Journal Toulousain.

Covid-19. La Haute-Garonne dans le top des départements les plus touchés

La Haute-Garonne est le département le plus touché par la Covid-19 en Occitanie, et le troisième en France métropolitaine. Crédit photo : licence Pixabay – TheDigitalArtist

Le taux d’incidence au covid-19 s’envole en Haute-Garonne. Le département est le plus touché en Occitanie, et le troisième en France métropolitaine. Dans son bulletin du 12 juillet, l’ARS Occitanie relève 1 675 cas positifs pour 100 000 habitants. Les hospitalisations sont également en hausse, peut-on lire dans l’article.

En pleine canicule, un risque de fermeture plane sur les piscines de Toulouse

Des piscines de Toulouse pourraient se retrouver fermée en raison d’une grève des agents de la municipalité. @CC BY Lee Edwin Coursey

Alors qu’en pleine canicule, les horaires d’ouvertures des piscines ont été prolongés, elles pourraient finalement fermer. En effet, les agents des piscines de Toulouse mènent une grève depuis le 11 avril, dénonçant la perte de jours de congés malgré la pénibilité de leur travail. Ils déplorent l’absence d’avancée dans les négociations ainsi qu’un manque de considération de la part de la Mairie de Toulouse. Le JT fait le point.

Face à la sécheresse, les prélèvements d’eau restreints en Haute-Garonne

La Haute-Garonne est confrontée à la sécheresse, ce qui engendre des restrictions de prélèvement d’eau à partir du samedi 16 juillet. (Image d’illustration CC BY-NC-ND David McKelvey).

C’est une des conséquences de la canicule qui frappe la Haute-Garonne. La sécheresse se développe dans le département, et le préfet Etienne Guyot a décidé de nouvelles mesures de restrictions d’eau. À partir du samedi 16 juillet, les prélèvements sont totalement interdits sur les petits cours d’eau non réalimentés et non instrumentés du département. Toutes les informations communiquées par la préfecture sont à retrouver plus en détail dans l’article.