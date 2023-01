Le quartier Saint-Cyprien à Toulouse va changer de visage. Voici ce qui est prévu

Parmi les 83 projets retenus dans le cadre de l’opération “Mes idées pour mon quartier” portée par la Mairie, quatre vont être menés dans le secteur de Saint-Cyprien à Toulouse. À savoir : la végétalisation de la place du marché couvert, le réaménagement des allées Charles de Fitte, la plantation de végétaux sur la place Olivier et la création d’un verger à proximité du Dôme de La Grave.

“Mes idées pour mon quartier” prennent forme. Parmi les 1 600 propositions déposées par les habitants de Toulouse dans le cadre de l’opération lancée au mois de juin dernier par la mairie, 83 ont finalement été retenues. Ceci, après des études de faisabilité, financières comme techniques, et un nouveau vote du public. L’objectif de cette concertation citoyenne était d’accorder aux Toulousains la possibilité de soumettre des idées afin d’améliorer le quotidien dans leur quartier.

Quatre des projets retenus par la Mairie vont être menés dans le quartier Saint-Cyprien. Leur budget total s’élève à 627 000 euros. La collectivité n’a pas dévoilé de calendrier précis. Mais elle assure que les propositions lauréates seront mises en œuvre au cours des deux prochaines années. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs dû être adaptées, pour des raisons techniques. Les voici.

Végétalisation de la place du marché couvert du quartier Saint-Cyprien à Toulouse

Le premier des quatre projets retenus par la Mairie de Toulouse concerne la végétalisation de la place Roguet, où se situe le marché couvert de Saint-Cyprien. 161 participants ont voté pour. L’habitant de Toulouse à l’origine de cette proposition considère ce lieu comme un « point névralgique du quartier », qui « souffre d’un déficit important de végétalisation ». « Durant les étés caniculaires de plus en plus fréquents, traverser la place est parfois une gageure, le revêtement minéral emmagasine et réverbère la chaleur. Les quelques aménagements effectués sur la place sont malheureusement bien insuffisants pour la rendre vivable », poursuit-il. Selon lui, davantage de végétaux permettraient de réduire la température, mais aussi d’atténuer les bruits de circulation et d’assainir l’air.

Un avis partagé par la Mairie. Toutefois, elle met en garde contre les contraintes techniques dues à la présence de réseaux souterrains. De même, cet espace devra être repensé en prenant en compte l’organisation du marché et la présence des terrasses de cafés pendant l’été. La solution proposée est donc l’installation de totems végétalisés sur les « zones les plus minérales ». Le budget s’élève à 110 000 euros.

Réaménagement des allées Charles de Fitte à Toulouse

La deuxième proposition concerne le réaménagement des allées Charles de Fitte en faveur des piétons et des cyclistes. Elle a reçu 206 voix. Pour rappel, ce grand axe relie le pont Saint-Michel au pont des Catalans, en passant par le centre du quartier Saint-Cyprien. « Aujourd’hui, les bus, les voitures et les camions ont la part belle sur cette voie, tandis que les piétons slaloment entre les déjections en tous genres sur des trottoirs trop étroits. Quant aux vélos, ils subissent la menace des bus et remontées intempestives des motards ou automobilistes énervés », regrette l’habitant de Toulouse qui porte la proposition, en insistant sur la partie de la voie entre le Fer-à-Cheval et la place Saint-Cyprien. Il demande alors de clarifier les marquages au sol, de redéfinir les zones de stationnement et de créer des espaces végétalisés.

Réaménager la rue, oui. Mais de « manière temporaire », répond la Mairie de Toulouse. En effet, les allées Charles de Fitte ont été identifiées comme un axe structurant du réseau express vélo (REV) dont la mise en service est prévue pour 2025. Ainsi, la grande avenue du quartier Saint-Cyprien fera l’objet « d’un aménagement plus conséquent dans les années à venir », assure la mairie, puisque son objectif est de créer un réseau en étoile de pistes cyclables qui permettra, à terme, de relier le centre de la Ville rose aux communes voisines en empruntant des voies vélos sécurisées. Pour ce qui est de la végétalisation des allées, la collectivité évoque l’installation d’îlots de végétaux entre les arbres existants. Le coût s’élève à 175 000 euros.

Bientôt un grand verger à côté du Dôme de La Grave

La troisième idée, exposée par une habitante de Toulouse, est de conserver le maximum d’arbres et de terrains de loisirs dans le quartier Saint-Cyprien. Une centaine de personnes la plébiscite. « Avec le réchauffement climatique, il faut absolument garder le maximum d’arbres et d’espaces aérés dans nos quartiers, et notamment autour du Dôme de La Grave, où se construit déjà un très grand immeuble de 200 logements », explique-t-elle. Cette habitante souhaite par exemple que soit assurée la conservation du terrain de basket à proximité. Mais la Mairie assure ne pas posséder de pouvoir de décision le concernant, celui-ci appartenant au CHU.

Aussi, la Toulousaine à l’initiative de la proposition demande que soient créés des jardins partagés. Une idée qui va prochainement être mise en œuvre avec la création d’un verger « de plus de 2 500 mètres carrés sur l’espace vert existant à proximité du terrain de jeux, afin de disposer d’un espace nourricier à destination des habitants du quartier », présente la Mairie. 192 000 euros seront débloqués pour le projet.

Des arbres pour la place Olivier, à Saint-Cyprien

Le quatrième et dernier projet retenu pour le quartier Saint-Cyprien concerne la rue de la République et la place Olivier. « Il n’y a pas d’ombre, le béton garde le chaud et génère une inertie calorifique tellement forte l’été. C’est une rue très passante en voiture. Elle chauffe aussi du fait de tous ces moteurs qui passent par là », constate l’habitant. Il propose donc de végétaliser cet espace.

De son côté, la Mairie affirme que la végétation sera intensifiée sur la place Olivier, notamment au niveau du revêtement du sol, ainsi qu’aux pieds des arbres déjà plantés. L’objectif est de désimperméabiliser la zone et de réduire les températures pendant les épisodes de fortes chaleurs. Le budget est de 150 000 euros. Pour ce qui est de la rue de la République, « la végétalisation est prévue et a été intégrée au projet de réaménagement qui vise à sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes et à mieux connecter la Rive Gauche à la Rive Droite de Toulouse », termine la collectivité.