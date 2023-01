Quelles sont les nouvelles consignes de tri dans la métropole de Toulouse ?

Les consignes de tri ont changé dans la métropole de Toulouse depuis le 1er janvier 2023. Désormais, tous les emballages plastique, du tube de dentifrice aux bouteilles de produits ménagers, doivent être placés dans le bac de tri.

« En janvier, tous les emballages se trient », annonce la Métropole de Toulouse. En effet, en ce début d’année, les consignes de tri sont quelque peu modifiées sur l’ensemble du territoire. Désormais, les habitants doivent jeter dans les bacs de tri l‘ensemble des emballages, qu’ils soient en plastique, carton, papier ou métal. « C’est plus simple pour vous, plus efficace pour la récupération des matières, plus performant pour l’environnement », poursuit la collectivité.

Quels emballages placer dans le bac de tri ?

Concrètement, les pots de yaourt, de crème fraîche, les tubes de dentifrice, les barquettes et boîtes alimentaires, sacs, sachets (comme les paquets de chips et les paquets de fromage râpé, par exemple) et films plastiques s’ajoutent aux bouteilles, bidons et flacons habituellement placés dans le bas de tri. Tous les emballages en métal, aussi, peuvent être triés. Que ce soit des canettes, des boîtes de conserve, des barquettes ou des aérosols. Il en est de même pour les boîtes en carton et les briques alimentaires. Enfin, les déchets papier complètent la liste, tels que les journaux, magazines ou emballages.

Je vous dit quelques mots sur la simplification des consignes de tri effectives depuis le 1er janvier. #environnement #triselectif #ecogestes pic.twitter.com/jR6Yh6XYph — Vincent Terrail-Novès (@v_terrailnoves) January 6, 2023

Pour rappel, les contenants en verre sont toujours à déposer dans les récup’verre, les piles dans les bacs prévus à cet effet chez les commerçants ou dans les grandes surfaces, et les vêtements, dans les containers installés en ville ou auprès d’associations.

Tous les bacs de tri vont devenir jaunes

Tous les bacs de tri sont facilement reconnaissables grâce à la couleur de leurs couvercles, qui est jaune. « Si votre bac de tri est bleu, il sera désormais identifié en jaune à l’aide d’un autocollant. La pose de ces autocollants a déjà commencé lors des tournées et s’échelonnera jusqu’à juin 2023 », annonce la Métropole. Les jours de collecte sont inchangés.

Le centre de tri de Toulouse reçoit chaque année 30 200 tonnes de déchets recyclables. L’objectif, avec cette extension de consignes de tri, est d’y ajouter plus de 3 000 tonnes de déchets supplémentaires, ce qui représente annuellement « 4 kilos de déchets en plus » par habitant, termine Vincent Terrail-Novès, vice-président de Toulouse Métropole, en charge de l’économie circulaire, des déchets et de la propreté.