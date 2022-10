Que faire pour la Fête de la science à Toulouse ?

Pour la 31e édition de la Fête de la science, plusieurs événements gratuits sont organisés à Toulouse jusqu’au 17 octobre 2022. Vous pourrez notamment suivre des conférences à l’Université Paul Sabatier, profiter des portes ouvertes de laboratoires de recherche ou participer à des visites guidées.

Plusieurs rendez-vous gratuits sont au programme pour l’occasion / La fête de la science à l’Ecole polytechnique, édition 2018 – CC BY SA © École polytechnique – J.Barande

Avis aux scientifiques dans l’âme. La 31e édition de la Fête de la science, créée à l’initiative du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, a lieu jusqu’au 17 octobre 2022. Cette année, elle a pour thème le changement climatique.

De nombreuses animations gratuites sont prévues pour l’occasion partout en France, notamment à Toulouse. Au programme dans la Ville rose : conférences, ciné-débats, visites, expositions ou encore portes ouvertes.

L’Université Paul Sabatier célèbre la Fête de la science

Tout d’abord, rendez-vous à l’Université Paul Sabatier. Le campus va dédier cette semaine du lundi 10 au vendredi 14 octobre à la Fête de la science. Il sera ainsi possible de participer à un escape game dont l’objectif est de sauver la planète, de suivre une conférence au sujet de l’impact du numérique sur l’environnement, de voir une exposition sur les insectes ou de participer à un atelier de fabrication d’abris à chauve-souris. Il ne faudra par ailleurs pas manquer le Climat-o-ké, comprendre un karaoké géant, en soirée de clôture le vendredi.

Des laboratoires de recherche ouvrent au public à Toulouse

Lors de la Fête de la science, les petits et grands curieux pourront aussi profiter des portes ouvertes dans les laboratoires de recherche de la Ville rose le samedi 15 octobre, notamment au Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, à l’Observatoire Midi-Pyrénées ou au Laboratoire de chimie de coordination.

Le Centre d’Anthropobiologie et de Génomique de Toulouse (CAGT) va également ouvrir au public pour présenter son fonctionnement à travers une vidéo et une visite et le Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS proposera des conférences, démonstrations et ateliers.

Plusieurs visites guidées organisées pour l’occasion

Enfin, plusieurs visites guidées vous attendent à Toulouse. Il y aura une promenade ludique à l’Hôtel-Dieu sur l’histoire de la médecine dans la Ville rose en compagnie d’une guide-conférencière, d’une pharmacologue et d’une comédienne le mercredi 12 octobre, une visite guidée au laboratoire de haute technologie le jeudi 13 octobre et également une visite sur le canal du Midi aux côtés d’un membre des Voies Navigables de France, d’une guide-conférencière et d’une chanteuse professionnelle le dimanche 16 octobre. Le programme complet de la Fête de la science à Toulouse est à retrouver en ligne.