Voici quatre idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Musique électro, fêtes à l’Espace Job, théâtre et visite de la Ville rose… un peu particulière, le Journal Toulousain a déniché des idées de sorties pour ce week-end du 25 et 26 juin à Toulouse. Laissez-vous guider.

Les noces de papier de l’Espace Job

Ce samedi 25 juin, les associations 7 Animés, MJC des Ponts Jumeaux et Music’Halle-l’Ecole des Musiques Vivaces mettent leurs énergies en commun pour la fête de l’Espace Job, situé dans le quartier des Sept-Deniers à Toulouse. Ainsi, les adhérents des différentes associations résidentes à Job feront découvrir leurs pratiques ludiques et artistiques à l’occasion des 20 ans du collectif éponyme : « 10 ans de luttes et de 10 ans de vie dans le bâtiment », précise les organisateurs. Des noces de papier que les Toulousains pourront célébrer avec les artistes et sportifs qui animent le site toute l’année.

Durant toute l’après-midi, de nombreuses activités seront programmées, à l’image des ateliers de danse et de chant proposés par Music’Halle, d’un spectacle jeune public, de projections de films… Pour finir par le défilé des invités aux noces de papier de l’Espace Job, avant d’assister au traditionnel banquet de mariage et d’un grand bal.

Infos pratiques : Les Fêtes de la place Job, samedi 25 juin à partir de 15h,

à l’Espace Job, 105 route de Blagnac à Toulouse. Entrée libre.

Une création mondiale à l’Opéra de Toulouse

“Daphnis et Chloé” est un ballet, plus précisément une symphonie chorégraphique avec chœur, écrite par Maurice Ravel, et l’une des plus belles œuvres de musique française. Le ballet a été créé le 8 juin 1912 à Paris au Théâtre du Châtelet par la troupe des Ballets russes. Un siècle plus tard, une relecture est confiée au célèbre chorégraphe Thierry Malandain qui dit trouver son inspiration par la voie de l’impressionnisme, comme une peinture de ballet. Cette création mondiale sera précédée d’une relecture, par Thierry Malandain, du mythique “L’Après-midi d’un faune” de Debussy. L’expression de la sensualité dans le rêve et le fantasme y fera écho à l’innocence et à la passion amoureuse de “Daphnis et Chloé”. Une soirée exceptionnelle à la Halle aux grains avec la réunion des trois forces vives de la Maison Capitole : le Ballet, le Chœur et l’Orchestre dirigé par Maxime Pascal, pour l’une des plus belles fresques musicales et chorégraphiques. Une belle idée de sortie pour ce week-end à Toulouse.

Infos pratiques : Daphnis et Chloé, le dimanche 26 juin à 15h, à la Halle aux grains de Toulouse.

Réservations en ligne. De 27 à 63 euros.

Musique électronique au jardin de Compans-Caffarelli

© Cédric Lange

A l’occasion des 20 ans du Festival Les Siestes électroniques, également appelé le Festival des musiques aventureuses, les organisateurs reposent les bases : « Il s’agit de proposer aux participants des musiques qu’il est peu probable d’entendre à la radio, à la télé ou même dans les supermarchés, des musiques qu’il faut prendre le temps de découvrir. »

Comme par exemple, celle de la Turque Ece Canli qui se produira avec le duo français Nina Harker. Ou encore l’ovni KMRU, originaire de Nairobi. Cet artiste sonore composent en mêlant des enregistrements du quotidien, des improvisations et des fréquences basses… Le tout formant un ensemble hypnotique et doux. Egalement au programme, le groupe Adiciatz, qui articule mélodies dansantes et sonorités mélancoliques à travers le chant, les harpes, les claviers et autres machines. Ou encore, la poétesse Moor Mother, une figure de la scène noise.

Lancé à Toulouse en 2002, était alors une réponse à l’arrivée des musiques électroniques non dansantes. Il fallait trouver un cadre propice à leur écoute : le jardin public. D’année en année la programmation s’est diversifiée et s’imprègne aujourd’hui de tous les champs musicaux pour offrir une expérience unique, dans des conditions d’écoutes privilégiées : l’après-midi, le soir, sur l’herbe, au bord du lac. On peut y danser, se relaxer, se rencontrer, apprendre, découvrir…

Infos pratiques : Les Siestes électroniques, samedi 25 et dimanche 26 juin à partir de 17h,

dans le jardin de Compans-Caffarelli de Toulouse. Gratuit.

Une visite “sophro” de Saint-Cyprien

Un passage par la place principale du quartier Saint-Cyprien CC BY-SA 4.0 Don-vip-Wikimedia

Voici une manière originale de découvrir, ou redécouvrir, le quartier Saint-Cyprien. La fondatrice de La Sophrologie Curieuse vous invite, ce week-end, à sortir et arpenter ce secteur de Toulouse, tout en pratiquant des exercices de sophrologie. Ces “sophrovisites” allient ainsi la découverte culturelle du quartier et la pratique de la sophrologie caycédienne. Cela permet d’ouvrir l’attention à de nouvelles possibilités pour envisager ce qui nous entoure, d’aiguiser la curiosité, de vivre un moment de bien être et d’appréhender la ville sous un nouveau regard. Assurée par une sophrologue diplômée et une guide conférencière, cette “sophrovisite” de deux heures est accessible tant aux adeptes de la discipline qu’aux débutants en la matière.

Infos pratiques : sophrovisite de Saint-Cyprien, le dimanche 26 juin à 10h. Le lieu de départ sera communiqué aux inscrits. Tarifs : 16 euros par personne. Réservation obligatoire par mail à lasophrologiecurieuse@gmail.com.