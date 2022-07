Voici une sélection de quatre événements à ne pas manquer ce week-end à Toulouse : concerts, apéritifs, spectacles, projections de films…

Un festival vert dans la Ville rose

La première édition du festival musical Green Pink! a lieu ce week-end à la maison de l’Occitanie à Toulouse. Parrainé par Magyd Cherfi, chanteur toulousain du groupe Zebda, l’événement a pour ambition de faire découvrir au plus grand nombre une dizaine d’artistes émergents. Parmi eux : le DJ Brolence qui oscille entre divers univers musicaux, le rappeur et auteur Marius, le chanteur Elipse et son univers décalé, Lucille du collectif musical Lucille et Juno, le rappeur et chanteur Félix, le duo électro Treize, influencé par les groupes New Wave des années 1980, la chanteuse à la voix mélodieuse Sazrah ou encore la rockeuse Miss Ophelia. Afin de réduire l’empreinte carbone du festival, l’espace restauration proposera uniquement des produits locaux et végétariens et les organisateurs effectueront un tri des déchets.

Infos pratiques : Maison de l’Occitanie, 11 rue Malcousinat, Toulouse. Samedi 9 juillet de 15h à 00h. Entrée gratuite mais jauge limitée.

Projections de films sous le ciel étoilé de Toulouse

Des films et du pop corn sous les étoiles : le top départ de la 18e édition du Cinéma en plein air est donné à Toulouse. Des dizaines de films seront projetés sur la façade de la cour intérieure de la Cinémathèque durant tout l’été afin de vous faire découvrir, ou redécouvrir, les grands classiques du XXe siècle, à commencer par “Les tontons flingueurs” ce week-end.

Dimanche également, une projection est organisée dans le cadre du Festival de Toulouse au cœur du jardin Raymond VI. “Le Monde Perdu”, un film muet en noir et blanc, est une adaptation du roman de l’écrivain britannique Arthur Conan Doyle dans lequel il raconte une expédition menée au Brésil par le professeur Challenger, un personnage fictif, à la recherche d’un “monde perdu” mentionné dans le journal d’un explorateur.

Cette année, la Cinémathèque s’associe à la Cave Po’ pour proposer, dans la seconde cour intérieure de la Cinémathèque, un apéritif- concert précédent les projections.

Infos pratiques : Cinémathèque, 69 rue du Taur, Toulouse. Projections “Les tontons flingueurs” samedi 9 juin à 22h et dimanche 10 juin à 19h. Billetterie sur place. Programme complet.

Plus de 13 heures de musique électronique ce week-end

L’Usine à Musique organise ce week-end l’événement idéal pour les amateurs de musique électronique : l’Élevage Open Air. Les DJ Fukuchinwa (liquid et deep), Southwax (house), BSTN (électro trash), puis Chud vs Billy (micro house) enchaîneront les mix sur le parvis extérieur de l’établissement de 16h à 22h, entourés de food trucks, de bars, de stands de tatouage et d’artistes graffs, le tout dans un esprit “guinguette”.

Puis, de 22h à 5h30, les guirlandes lumineuses laisseront place aux faisceaux et lasers de la salle intérieure de l’Usine à Musique, avec de nouvelles performances des DJ : Danke Al (hardtrance), 3VX (industrial techno), Ø.T.M et Garcia Sauvage (hard techno), puis Hozit (techno, rave), pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit.

Infos pratiques : L’Usine à Musique, rue Louis Bonin, Toulouse. Samedi 9 juillet de 16h à 5h30. Inscriptions en ligne. Tarif : de 2 à 12 euros. Programme complet.

Nouveau festival culturel dans le quartier Renan de Toulouse

À l’air libre! est un tout nouveau festival organisé par plusieurs centres culturels du Nord de Toulouse dans le quartier Renan. Ce vendredi, dans la soirée, un spectacle musical déambulant est offert par la compagnie de danse Étincelles, accompagnée d’un beatboxer, à bord d’un “Funky Truck” qui circulera dans les rues du quartier depuis la place Micoulaud. Cette représentation est suivie de deux concerts à l’intérieur des locaux du centre culturel du quartier Renan.

Samedi, l’après-midi débute avec “Wanted”, une parodie d’un western qui s’amuse, à l’aide de mimes, des clichés du Far West. Puis se poursuit avec une nouvelle représentation de beatbox et avec un spectacle de funambule sur une ligne tendue à cinq mètres du sol. En soirée, le festival organise un apéro-concert sur des airs de Brassens, puis un jeu “1,2,3 Soleil” pour faire danser le public, une projection d’un long métrage qui donne la parole aux habitants des quartiers des Izards et Trois Cocus et de nouveaux concerts.

Infos pratiques : Centre culturel de quartier Renan, 5 chemin d’Audibert, Toulouse. Vendredi 8 juillet dès 19h et samedi 9 juillet dès 15h. Entrée gratuite.