Quatre idées de sorties pour ce week-end à Toulouse

Comme chaque semaine, le Journal Toulousain vous propose plusieurs idées de sorties pour le week-end à Toulouse. Vous pourrez notamment vous initier aux traditions du Japon, danser en plein air au Port de l’Embouchure, assister à des spectacles de cirque ou encore aller voir un feu d’artifice.

Parmi les idées de sorties ce week-end à Toulouse : la Japan Touch au jardin Compans-Caffarelli (CC BY-SA Fraguando / Wikicommons)

Le Japon s’installe au jardin Compans-Caffarelli de Toulouse

Les fans du Japon vont être ravis. La Japan Touch revient au jardin Compans-Caffarelli ces samedi 3 et dimanche 4 septembre. C’est la 5e édition de ce festival inspiré des Matsuri, fêtes populaires traditionnelles japonaises. L’événement promet ainsi de vous faire découvrir la culture du pays du Soleil Levant, de vous initier à ses traditions et même de faire voyager vos papilles jusqu’au Japon grâce aux restaurateurs présents. Vous pourrez notamment assister à des cérémonies du thé, des démonstrations d’Ikebana (art floral japonais) et d’arts martiaux. Il sera même possible de s’essayer au Karaté Shorin Ryu ou au japonais.

Entre deux initiations, n’hésitez pas à aller faire un tour au village de créateurs ou à admirer des carpes koïs prendre forme sous les coups de pinceau de l’artiste peintre Kabé. Beaucoup d’autres animations sont au programme de la Japan Touch. Mais il y en aura une à ne pas manquer… À l’occasion des cinq de l’événement, une surprise est en effet prévue samedi à 11h. Attendez-vous à être téléportés à Tokyo, mais pas n’importe où dans la ville : sur le carrefour de Shibuya. Les organisateurs de la Japan Touch l’ont effectivement transposé place de l’Europe. Vous aurez ainsi l’occasion de le traverser.

Infos pratiques : Japan Touch au jardin Compans-Caffarelli, 19 Boulevard Lascrosses à Toulouse, le samedi 3 septembre de 11h à 20h et le dimanche 4 septembre de 11h à 19h, entrée gratuite.

Un festival urbain au Port de l’Embouchure ce week-end

Un contest de BMX est au programme des sorties à faire ce week-end à Toulouse CC BY-SA 3.0 Llann Wé²

Skate, BMX, musique électronique et Hip-Hop seront à l’honneur ce week-end. L’Urban Kick Festival, organisé par l’association MoonTrip, s’installe de nouveau au Port de l’Embouchure à Toulouse. Au programme : concerts, DJ set, mais aussi compétitions sportives. Un contest de Skate et BMX, animé par l’association Copain Coping, est en effet prévu. Lors de celui-ci les participants exécuteront leurs plus belles figures pour tenter de remporter des lots. Spectacle garanti tout au long du week-end !

Il y aura également du spectacle sur scène. Plusieurs artistes seront ainsi présents pour mettre l’ambiance : ABR. & Sandrose, Charly B, Lu’K, MCR-T ou encore Twisted Material. En plus des concerts et compétitions sportives, un village d’exposants vous attend lors de ce festival gratuit. Vous pourrez y découvrir des tatoueurs, du graff, acheter des vêtements et des peintures. En cas de petit creux ou de grande soif, un bar et un food truck seront sur place pour vous désaltérer et vous sustenter.

Infos pratiques : Urban Kick Festival au Port de l’Embouchure à Toulouse, le samedi 3 septembre de 16h à minuit et le dimanche 4 septembre de 14h à 22h, gratuit.

La première édition du festival Pardi! au Vert à Toulouse

Le festival Pardi! au Vert propose notamment des spectacles de cirque CC BY-SA 4.0 Jeangagnon

C’est sa première édition. Le festival Pardi! au Vert se tient jusqu’à ce samedi 3 septembre. Il a pris place sur l’esplanade du Lido. La programmation de cet événement se veut éclectique et conviviale. Vous pourrez ainsi voir des spectacles de cirque, des concerts et une exposition. Vendredi tout d’abord, Rauxa cie donnera une représentation de “Théâtre de Papier”, Los Galindos montreront à voir “Mort De Rire” et en fin de soirée, la chanteuse toulousaine Aurore Chevalier sera sur scène.

Le lendemain, plusieurs spectacles seront au menu du festival : “Ça grince dans mon sauvage” par la Mio Compagnie, “Les Impavides Bretons” par La Mandale et “Machefer” de Cirque Plaisir, mais aussi plusieurs concerts, notamment de The GRAV’S. Tout au long du festival, vous pourrez retrouver une buvette sous le chapiteau de Cirque Plaisir et une petite restauration. Un espace enfants est par ailleurs aménagé où ils pourront notamment profiter de jeux de société et de livres.

Infos pratiques : festival Pardi! au Vert, esplanade du Lido au 14 Rue de Gaillac à Toulouse, programme détaillé à retrouver sur le site de l’événement, entrée à prix libre (prix conseillé 10 € par personne).

Le retour des Grandes Fêtes de Balma ce week-end

Une fête foraine va s’installer sur la Place des Fêtes de Balma CC by SA 30 Traumrune_Wikimedia_Commons

Elles marquent le début d’une nouvelle saison de festivités dans la ville. Les Grandes Fêtes de Balma font leur retour du vendredi 2 au dimanche 4 septembre. Organisé par la Ville et le Comité des Fêtes, cet événement très attendu des habitants va encore proposer de nombreuses animations à commencer par la fête foraine. Elle ouvrira ses portes ce vendredi sur la Place des Fêtes pour le plus grand bonheur des enfants et des plus grands. L’Orchestre Abyss animera ensuite la soirée. Le lendemain, rendez-vous au Square Eugène Bonnet à 12h pour l’apéritif du Comité des Fêtes.

Les petits n’ont pas été oubliés. Le Comité des Fêtes a en effet prévu pour eux des châteaux gonflables, un sculpteur de ballons et un goûter de 15h à 18h au Square Eugène Bonnet. Il y aura aussi des défis sportifs place de la Libération. De quoi patienter avant le grand feu d’artifice qui sera tiré à 22h30 au Stade municipal. Dimanche, vous pourrez faire de bonnes affaires au vide-grenier présent toute la journée avenue des Mimosas et assister à la cérémonie en hommage aux Balmanais tombés au champ d’honneur. Enfin, la Ville offrira un apéritif sur la Place de la Libération.

Infos pratiques : Les Grandes Fêtes de Balma, du vendredi 2 au dimanche 4 septembre, entrée libre.