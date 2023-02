Les marionnettes font leur show jusqu’au 26 février à Toulouse

Depuis le 22 et jusqu’au 26 février, les Puppets Nights Bar-Bars sont de retour avec une programmation de cinq spectacles gratuits autour des marionnettes.

Le spectacle de marionnettes “L’art d’accommoder le reste” se produit jusqu’au 26 février à Toulouse. © Guillaume Fraysse

Les Puppet Nights sont de retour ! Depuis le 22 et jusqu’au 26 février, les Puppet Nights reviennent avec une programmation gratuite de cinq spectacles de marionnettes et de formes animées dans les bars et cafés culturels de Toulouse et ses environs. Cette année, quatre nouveaux bars s’associent à l’initiative conjointe du Collectif Culture Bar-bars et Marionnettissimo: La Topina, La Cave à Rock, L’Engrenage (Balma) et La

Grande Famille (Pinsaguel).

Pas que des marionnettes au Puppet Nights Bar-Bars

Pour cette édition 2023, les Puppet Nights reviennent avec des spectacles de marionnettes mais pas que. En effet, la danse, la magie, le théâtre d’objets, le pop-up… Telles sont les multiples disciplines avec lesquelles nous avons rendez-vous pour cette nouvelle édition. Il est donc possible de composer ses soirées en fonction de ses goûts mais aussi en fonction de sa situation géographique grâce aux nombreux bars où se déroulent les spectacles. Les bars Le Taquin, L’Impro, le Breughel l’Ancien, L’Autruche, L’Astronef, Le Bièrographe, Le Filochard, le Bear’s House, Les Tilleuls, Ô Boudu Pont et Le Banc Sonore (Rabastens) accueillent cette année encore ces spectacles.

Les cinq spectacles de 2023 sont “Garçon” de Noëlle Quillet, “Les histoires d’A” signé Le Liquidambar, “Millefeuilles” de la Compagnie Areski, “Le jeu de l’Ourse” de Nids Dhom Cie et “Le rempart” de la compagnie Index.

Historiquement, ce partenariat avait lieu uniquement en novembre lors des festivals respectifs du Collectif Culture Bar-Bars et de Marionnettissimo mais depuis 2019, le partenariat s’est renforcé et transformé pour devenir un évènement à part entière : les Puppet Nights Bar-bars. Rendez-vous jusqu’à demain dimanche 26 février pour profiter de ces spectacles.