Ce que va proposer le Stade Toulousain en attendant le maillot six étoiles

Le Stade Toulousain pourra mettre une sixième étoile sur ses maillots après sa victoire contre le Leinster en Champions Cup. Mais il faudra patienter pour avoir les nouvelles tuniques. En attendant, des articles dérivés, un T-shirt et une casquette commémoratifs, seront disponibles dès ce vendredi 31 mai.

Le talonneur Julien Marchand durant la célébration de la sixième victoire des Rouge et Noir en Champions Cup sur la place du Capitole. © Stade Toulousain Rugby

Le Stade Toulousain a décroché sa sixième étoile en remportant la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster (31-22) samedi 25 mai au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Depuis, les supporters les plus fervents attendent les maillots du club avec les fameuses six étoiles. Mais les boutiques du club en sont dépourvues.

Il va falloir se faire une raison, l’attente ne fait que commencer. En effet, la tunique Rouge et Noir orné des six étoiles ne sera pas en vente avant le mois de septembre prochain, selon une information relayée par nos confrères de France Bleu Occitanie.

Une collection en attendant le nouveau maillot du Stade Toulousain

En attendant l’arrivée des nouveaux maillots du Stade Toulousain, des articles dérivés seront disponibles dès ce vendredi 31 mai. Le club proposera un T-shirt noir en coton, sur lequel est écrit en rouge “Tolosa is 6 times champion”, et bien sûr les six étoiles européennes. Au dos, figurent en rappel les victoires toulousaines : Cardiff 1996, Dublin 2003, Edimbourg 2005, Paris 2010, Londres 2021 et Londres 2024. Il s’agit de la tenue que portaient les joueurs Stadistes lors de la célébration de dimanche sur la place du Capitole. Elle est disponible pour homme, femme et en enfant au prix de 25,90 euros. Pour compléter cette gamme, une casquette noire arborant le blason du Stade Toulousain, la mention Champions et les six étoiles est également proposée pour 30 euros.

Toute cette ligne peut déjà être précommandée sur le site du Stade Toulousain et sera proposée dès vendredi dans les boutiques.