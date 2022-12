Projets routiers, prison : les manifestations du week-end à Toulouse

Ces 17 et 18 décembre, deux collectifs ont prévu des manifestations dans l’agglomération de Toulouse. “Axe vert de la Ramée” continue sa protestation des projets routiers toulousains, tandis que les riverains de Muret se rassemblent contre une troisième prison dans leur commune.

Plusieurs projets routiers ont été lancés par Toulouse Métropole pour allonger la rocade ou créer de nouveaux échangeurs. Crédit photo : © Bryan Faham / JT

« Arrêter le bétonnage avant qu’il ne soit trop tard », c’est la demande du collectif “Axe vert de la Ramée”. Ce dimanche 18 décembre, il organise un rassemblement sur le rond-point de l’avenue du Général de Monsabert, à 11h. Un lieu symbolique, puisque c’est le point de départ du futur BUCSM (boulevard urbain du Canal de St-Martory). Un projet routier dont la douzaine d’association réclame l’abandon, tout comme celui du BUO (bouleverd urbain Ouest).

Un autre collectif a décidé d’une manifestation ce week-end, autour de Toulouse, pour des raisons environnementales. Il s’agit de “Riverains Muret”, qui souhaite quant à lui l’annulation de la construction d’une troisième prison à Muret. L’un comme l’autre dénoncent la destruction d’espaces verts et de la biodiversité, ainsi que des pollutions atmosphériques, sonores, ou encore visuelles.

Des manifestations pour préserver l’environnement à Toulouse

« Situé dans la dernière zone agricole muretaine, ce projet de prison est voué à détruire pas moins de 11,5 ha de terres agricoles. Il s’agit de bétonner cette surface contenant un canal d’irrigation et des terres de bonne qualité. » s’offusque le collectif “Riverains Muret”. Au delà de l’impact sur l’agriculture, il dénonce également la « destruction d’habitats de refuge et de reproduction » et la « disparition des nappes phréatiques ».

Le collectif “Axe Vert de la Ramée”, lui, participe depuis Toulouse à une manifestation nationale pour “La Déroute des routes”. Là aussi, le rassemblement rejette la compatibilité des projets routiers avec la lutte contre l’artificialisation des sols et le dérèglement climatique.