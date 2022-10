Longue programmation au théâtre des 3T pour son 34e anniversaire

Ouvert en 1988 par trois acolytes, le théâtre des 3T a décidé de fêter son 34e anniversaire du 18 au 20 octobre. Chaque soir, ils accueilleront trois spectacles et un chef cuisinier différents, en plus de surprises.

Les trois créateurs du théâtre des 3T, à leurs débuts. Crédit photo : ©Théâtre des 3T

C’est l’histoire de trois amis, Gérard Pinter, Corinne Pey et Laurent Alvarez, qui décident en 1988 de créer « un lieu unique où il fait bon rire et se retrouver ». Le théâtre des 3T naît alors au 40 rue Gabriel Péri. 34 ans plus tard, l’institution toulousaine fête son anniversaire, du 18 au 20 octobre 2022.

Aujourd’hui, le théâtre voit défiler près de 15 spectacles différents par semaine. « Anne Roumanoff, Camille Lellouche, Christophe Alévêque ou encore Florent Peyre ont d’ailleurs fait leurs débuts sur la scène des 3T », ne manquent pas de rappeler les patrons.

La programmation anniversaire du théâtre des 3T

Pour ses 34 ans, l’établissement a vu les choses en grand : trois soirées, avec trois comédiens et un chef cuisinier par soir, plus un DJ. Les soirées commencent toutes avec un apéro tapas à 18h30, concocté par le chef et mis en musique par le DJ. Puis à 20h30, c’est l’heure du spectacle.

Mardi 18 octobre, le théâtre des 3T accueille Edgar-Yves et son spectacle “Certifié taquin”. Autre proposition : “J’aime beaucoup ce que vous faites”, de Carole Greep, une comédie qui a fait plus d’un million de spectateurs. Enfin, la célèbre œuvre “Les Hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus” est revisitée par Paul Dewandre et interprétée par Patrick Andrieu.

Le lendemain, la programmation propose “Oui !”, une comédie de Pascal Rocher sur le mariage, “Une semaine pas plus !”, une comédie de Clément Michel, et “Ma cousine est un chic type” de Gérard Pinter, « plus gros succès du Festival d’Avignon trois années de suite et complet chaque soir à Paris ».

Enfin, le jeudi 20 octobre : “Toc Toc”, le plus grand succès de Laurent Baffie, “Libéréeee Divorcéee”, interprété par la troupe des 3T, et “Dans la peau de ma femme”, une comédie de mœurs.

Quant aux chefs, les 3T ont invité Nicolas Servant (l’Alouette), Mathieu Lévêque (Du Bruit en cuisine) et finiront par une soirée guîtres et vin blanc avec le restaurant l’Osmoz.

Informations pratiques : 34 ans de rire, théâtre des 3T (40 Rue Gabriel Péri, Toulouse). Les 18, 19 et 20 octobre, à 18h30 pour l’apéro-tapas, et à 20h30 pour le spectacle. Tarifs et réservation en ligne.