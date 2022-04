Présidentielle. Comment ont voté les 37 communes de Toulouse métropole ?

Aigrefeuille, Saint-Jory, Mondouzil, Balma ou Blagnac… Lors du premier tour de l’élection présidentielle 2022, certaines communes de Toulouse métropole se sont démarquées par des scores élevés, une hiérarchie ponctuellement bousculée ou une abstention remarquable. Voici le détail des résultats.

Bien que Jean-Luc Mélenchon s’impose largement à Toulouse, où il devance ses principaux concurrents de 10 points, c’est Emmanuel Macron qui termine en tête du premier tour de l’élection présidentielle dans la majorité des communes de la métropole. En effet, le président de la République sortant devance ses concurrents dans 30 des 37 communes de Toulouse Métropole. Marine Le Pen arrivant en tête dans 4 communes. Jean-Luc Mélenchon devant se contenter, outre Toulouse, de s’imposer à Aucamville et Fenouillet.

Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Cugnaux, Balma… majoritairement macronistes

Colomiers, Tournefeuille, Blagnac, Cugnaux, Balma… Les principales communes de Toulouse métropole ont, comme trente communes de la métropole, majoritaire voté pour Emmanuel Macron.

Les 30 communes qui ont majoritairement voté pour Emmanuel Macron Aigrefeuille

Aussonne

Balma

Beaupuy

Beauzelle

Blagnac

Brax

Brugières

Castelginest

Colomiers

Cornebarrieu

Cugnaux

Dremil-Lafage

Flourens

Fonbeauzard

Cagnac-sur-Garonne

Gratentour

Launaguet

Mondouzil

Mons

Montrabé

Pibrac

Pin Balma

Quint-Fonsegrive

Saint-Jean

Saint-Orens-de-Gammeville

Seilh

Tournefeuille

L’Union

Villeneuve-Tolosane Les quatre communes qui ont majoritairement voté pour Marine Le Pen Saint-Jory

Lespinasse

Mondonville

Saint-Alban Les trois communes qui ont majoritairement voté pour Jean-Luc Mélenchon Aucamville

Fenouillet

Toulouse

Emmanuel Macron cartonne à Aigrefeuille

Le plus gros score est réalisé par Emmanuel Macron qui comptabilise 38,67 des votes exprimés dans la petite commune d’Aigrefeuille où les 1108 électeurs se sont fortement mobilisés, avec un taux d’abstention limité à 14,35 %. Le président sortant réalise également des scores important à Pibrac (36,19 %) et Mondouzil (36,16 %). En revanche, celui-ci enregistre son plus mauvais résultat à Saint-Jory, une commune qui lui a préféré sa concurrente d’extrême droite Marine Le Pen.

Quatre communes ont majoritairement voté à l’extrême droite

C’est dans la commune de Saint-Jory que Marine Le Pen enregistre, elle, son plus flagrant succès de la métropole toulousaine avec 30,71 % des voix. Celle-ci se hisse également en tête du premier tour de la présidentielle à Lespinasse (28,63 %), Mondonville (25,23 %) et Saint-Alban (25,84 %).

Toulouse adopte Mélenchon et rejette Le Pen

C’est dans la Ville rose que Jean-Luc Mélenchon fait, de loin, son meilleur résultat : 36,95%. Une adhésion qui s’accompagne d’un très net recul du Rassemblement national, relégué en dessous du seuil des 10 %. La France Insoumise ayant ainsi joué, dans la métropole toulousaine, le rôle de rempart le plus efficace contre l’extrême droite. De son côté, Emmanuel Macron totalise 26,39 % des votes exprimés, une part de l’électorat correspondant à son résultat au niveau départemental (26,39 %).

Aucamville et Fenouillet, communes insoumises

Outre son bon résultat à Toulouse, Jean-Luc Mélenchon s’impose également à Aucamville (25,67 %) et Fenouillet (25,81 %).

Aucamville, Saint-Jory et Launaguet championnes de l’abstention

Suite au dépouillement de l’ensemble des votes exprimés, c’est Aucamville qui empoche le titre de commune ayant subi le plus fort taux d’abstention de la métropole avec 23,50 % d’abstention. Seulement 1653 électeurs des 6082 inscrits se sont déplacés aux urnes, ce dimanche 10 avril. De même, huit communes de la métropole ont des taux d’abstentions supérieurs à 20 %. Notamment Saint-Jory (22,75 %) puis Launaguet (22,72 %) qui complètent le podium des communes les plus abstentionnistes. Enfin, derrière elles se trouvent Toulouse (22,63 %), Saint-Alban (22,16%), Cuganux (21,21%), Fonbeauzard (20,96 %) et Aussonne (20,4%).

Mondouzil : meilleur taux de participation

En revanche, c’est à Mondouzil que ce premier tour de la présidentielle 2022 a été le plus largement suivi avec un taux de participation de 91,4 %. Dans cette petite commune, seulement 17 des 198 inscrits ont boudé le scrutin.

Zemmour séduit à Pin-Balma

Le candidat Reconquête ! Eric Zemmour obtient son meilleur résultat dans la commune de Pin-Balma. Celui-ci réunit même 14,88 % des votes exprimés (plus du double de sa moyenne départementale [6,92%]) et se glisse sur le podium local au détriment de Jean-Luc Mélenchon, arrivé quatrième. Eric Zemmour franchit également le seuil de 10 % à Mons.