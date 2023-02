Avec “Portraits de Toulouse”, Simon Lamouret complète l’exposition “Portraits de France”

L’illustrateur toulousain Simon Lamouret propose “Portraits de Toulouse”, en complément de l’exposition itinérante “Portraits de France”, qui s’installe à La Grave jusqu’en avril 2023.

Visuel : Mairie de Toulouse (miniatures : œuvres de Simon Lamouret).

Elle avait retracé les parcours de vie de 29 femmes et de 29 hommes, au Musée de l’Homme à Paris. L’exposition “Portraits de France” est maintenant présentée dans la salle du Réfectoire de La Grave à Toulouse, jusqu’au 2 avril 2023. Elle s’intéresse à « des acteurs décisifs du grand récit national », qu’ils soient « célèbres ou oubliés ». Conçue par le Muséum national d’Histoire naturelle et le Groupe de recherche Achac, elle fait traverser 12 grandes périodes aux visiteurs, de la Révolution française jusqu’aux défis du XXe siècle.

Mais, pour son arrivée dans la Ville rose, celle-ci a été largement enrichie. C’est l’artiste Simon Lamouret qui s’est occupé de créer “Portraits de Toulouse”, une sélection de 28 portraits de personnalités, nées ou installées à Toulouse, qui ont contribué à l’histoire de la ville. Elle est exposée dans la chapelle de La Grave.

Des portraits de personnalités issues de la diversité et liées à Toulouse

Comme dans “Portraits de France”, l’idée est de découvrir des Toulousaines et des Toulousains « issus de la diversité qui se sont distingués par leur parcours enrichissant l’histoire de notre ville ». L’illustrateur toulousain Simon Lamouret a choisi réfugiés, résistants, artistes, sportifs… « Ces femmes et ces hommes ont été des acteurs décisifs du récit de Toulouse et affirment le caractère de notre ville rose. Cette sélection, comme une porte entrouverte, est naturellement incomplète et nous invite à la rencontre et au questionnement sur la diversité, la parité », explique Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse.

En parallèle de l’exposition, le Tactikollectif prévoit une programmation culturelle sur le thème de l’immigration. Les mois de février et de mars seront ainsi ponctués de colloques, de soirées musicales, et de différentes propositions originales dans les médiathèques de Toulouse, ainsi qu’un forum et une soirée théâtre.

Informations pratiques : “Portraits de France” et “Portraits de Toulouse”. Lieux : Réfectoire et Chapelle de La Grave, rue du Pont St-Pierre, Toulouse. Dates : jusqu’au 2 avril 2023. Tarif : gratuit.