Week-end de portes ouvertes aux serres municipales de Toulouse

Le printemps est bien là et pour l’occasion, la mairie de Toulouse organise un week-end de portes ouvertes aux serres municipales. Violettes et plantes au programme.

Les serres municipales de Toulouse se situent au 19, boulevard de la Marne à Toulouse. (CC BY-SA Lissi / Wikimedia)

Un jardin fleuri au cœur de la ville. C’est le printemps et avec lui les jardins fleurissent et se dotent de couleurs tout aussi jolies les unes des autres. Les serres municipales de Toulouse n’y échappent pas. Pour célébrer le week-end, les serres ouvrent leurs portes aux Toulousains. Le samedi 7 et dimanche 8 mai, animations, démonstrations et violettes sont au programme.

Deux hectares de parcs et de serres à découvrir

Dans l’annonce de ces portes ouvertes, la mairie de Toulouse annonce “un véritable ravissement des sens”. Les cinq sens vont être sollicités tout au long de la visite. Palette de couleurs, formes étonnantes, senteurs subtiles et “une ambiance champêtre en plein cœur de la ville”.

Tout au long du week-end, les visiteurs pourront se balader dans les deux hectares de parcs et de serres. Des professionnels seront présents pour aiguiller et conseiller les curieux. Pour marquer l’événement, les serres prévoient des animations pour les enfants ainsi que des démonstrations d’entretiens de végétaux. Les visiteurs pourront d’ailleurs récupérer gratuitement du compost pour leurs jardins.

Quelques informations pratiques sur les serres municipales de Toulouse

Les serres municipales de Toulouse se situent au 19, boulevard de la Marne. Elles sont notamment accessibles depuis la station Saouzelong de la ligne B du métro. Ce sont 2,3 hectares de parcs et de serres qui s’étendent pour le plaisir des curieux. Elles représentent 330.000 plantes produites par an.

Dans cette production, les serres comptent 400 cultivars différents (variété d’une espèce végétale obtenue artificiellement pour être cultivée). A noter que les jardins produisent 2.000 pots de violettes de Toulouse tous les ans ainsi que 2.500 plantes d’intérieur, arbustes et arbres. Pour les observer, les serres ouvrent ses portes le samedi 7 et dimanche 8 mai de 9h à 18h.