Plusieurs parcs et jardins fermés à Toulouse à cause du vent

En raison des conditions météorologiques, plusieurs jardins et parcs de Toulouse sont fermés ce mardi 12 avril. La Ville rose est en vigilance orange pour vents violents.

Une girouette montre la direction du vent dans le ciel. Crédit photo : CC pxhere

Plusieurs parcs et jardins de Toulouse sont fermés ce mardi 12 avril en raison des conditions météorologiques. Lorsque les rafales sont supérieures à 60 km/h les espaces verts suivants sont fermé :

Jardin Compans Caffarelli

Jardin du Grand Rond

Jardin du Pays d’Oc

Jardin des Plantes

Jardin Royal

Jardin de la Poudrerie (Empalot – Ramier)

Parc Reynerie

Parc de Monlong

Parc Ozenne (Borderouge)

Jardin Félix Lavit (Roseraie)

Jardin Villa Mérican (Roseraie)

Parc de l’Observatoire (Roseraie)

Parc de la Boisseraie (La Terrasse)

Jardin Sacarin (La Terrasse)

Jardin Saint-Exupéry (La Terrasse)

Parc Sacré Cœur (Rangueil Pech David)

Jardin Rangueil

La Haute-Garonne est placée en vigilance orange pour vents violents. Dans son dernier bulletin, publié mardi 12 avril à 6 heures, Météo-France indique que “durant la nuit de lundi à mardi, le vent d’autan s’est renforcé et souffle en rafales autour de 100 à 110 km/h localement 120 km/h du pays Catrais au Lauragais, entre 90 et 100 km/h sur le relief du Tarn et entre 80 et 90 km/h localement 100 km/h ailleurs en allant vers les plaines toulousaines”.

Par ailleurs, l’institut météorologique a relevé 98 km/h à Saint-Félix-Lauragais, 75 km/h à Toulouse-Francazal, 88 km/h sur Toulouse-Blagnac ou encore 76 km/h à Muret.

Météo-France prévoit que “le vent d’autan amorce son atténuation en cours de matinée, même s’il reste encore soutenu dans son domaine restreint entre le Lauragais et les Monts de Lacaune. Il faut attendre l’après-midi pour voir l’autan se cantonner uniquement à son domaine restreint, où il reste néanmoins sensible jusqu’en soirée de mardi”.