Le plein d’idées de sorties ce week-end des 3 et 4 décembre à Toulouse

Cirque, marché de Noël, opéra traditionnel de fin d’année et danse hip-hop… Nul doute que vous trouviez des idées de sorties qui vous conviennent pour ce premier week-end de décembre à Toulouse. Pour vous aider, le Journal Toulousain vous a concocté une petite sélection d’événements. Il y en a pour tous les goûts…

Connaissez-vous le cirque cabaret ?

Voilà une sortie à prévoir ce week-end à Toulouse, qui sort de l’ordinaire. Vous assisterez, médusés, à la rencontre de deux univers : celle du cirque et du cabaret, qui a donné naissance au spectacle “Le Bruit”. Sous un chapiteau chauffé, dressé dans le jardin du Barry, à la Cartoucherie, 15 artistes se relaieront pour vous faire vivre l’expérience « du cirque en musique live ». Un spectacle hybride qui mêle donc performances circaciennes et show musical. Ainsi, neuf artistes de cirque et comédiens, et trois musiciens vous proposeront des numéros inédits de manipulation d’objets, de trapèze, d’équilibre sur la tête, de capilotraction, de contorsion, de funambule, de jonglage, de clowns…, mais aussi de guitare, de percussions, de clarinette, de musique électronique et de batterie. Un mélange loufoque, parfois drôle, et parfois moins, parfois même angoissant… mais toujours émouvant.

Portée par l’association Le Cirque des Petites Natures, la création du spectacle est elle-même un peu particulière. Après avoir écrit et construit le spectacle “Le Bruit”, les artistes le présentent jusqu’au 31 décembre à Toulouse. Durant les représentations, la troupe partage donc sa création, et attend de son public un regard certes émerveillé, mais aussi critique. « Ces périodes de diffusion sont pour nous l’occasion de jouer et de créer le spectacle en interaction avec le public. Avoir des retours directs, pouvoir en discuter afin de le faire évoluer et avoir la possibilité et le privilège de pouvoir tester de nouvelles étapes d’élaboration », précise les artistes. “Le Bruit” repartira ensuite en phase d’incubation pour être réadapté et ne trouvera sa forme finale que fin 2023, pour partir en tournée.

Infos pratiques : “Le Bruit”, jusqu’au 31 décembre, à 20h du mercredi au samedi et à 17h le dimanche, au jardin du Barry,

quartier Cartoucherie à Toulouse. Tarifs : 12€ par adulte, 8€ pour les moins de 10 ans et gratuit pour les moins de 4 ans.

Réservations au 07.53.78.98.37 ou sur lebruit.billetterie@gmail.com.

Trouver un cadeau de Noël artisanal et solidaire, ce week-end à Toulouse

Le Marché de Noël artisanal et solidaire de Toulouse ©Facebook Unis Solidaires

Du 3 au 24 décembre 2022 se tiendra, sur les allées Jules Guesde à Toulouse, le Marché de Noël Artisanal et Solidaire. Pour le plaisir des yeux et des papilles des plus jeunes comme des plus grands, de nombreuses structures artisanales, qu’elles soient associatives ou coopératives, proposent des cadeaux originaux sélectionnés pour leur qualité et leur éthique. Sur le marché, des exposants qui promeuvent des démarches responsables, tant sur le plan humain que par le choix des matériaux utilisés (matériaux naturels, recyclés, biologiques, etc.). Au fil des étals, les visiteurs trouveront des produits du terroir respectueux des producteurs et de l’environnement (conserves, jus de fruits, vins…), de l’artisanat de qualité, innovant, fabriqué en France, mais aussi soutenant des filières équitables en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Ils pourront également se restaurer auprès de producteurs locaux (crêpes, plats exotiques et locaux, pâtisseries, chocolat chaud, vin chaud, bières artisanales issues de la filière équitable, etc.).

Durant le marché, les mercredis, vendredis soirs, samedis et dimanches, des concerts et des spectacles sont programmés. Il est également possible de s’amuser autour de jeux divers comme des jeux de cartes ou de plateaux ou des jeux en bois. Pour les plus jeunes, des ateliers, jeux, maquillages… seront proposés.

Infos pratiques : Le Marché artisanal et solidaire de Toulouse, du 3 au 24 décembre, sur les allées Jules Guesde.

L’incontournable “Casse Noisette”

S’il est un événement culturel traditionnel en cette période de fin d’année, c’est bien le ballet de “Casse Noisette”. Mais avec cette œuvre incontournable du répertoire musical de Piotr Ilitch Tchaïkovski, la metteuse en scène Elsa Bontempelli a pris quelques libertés. Grace à des innovations numériques, elle est parvenue à sublimer l’illustre histoire en une œuvre oscillant entre le réel et le virtuel.

Les danseurs interagissent avec les projections numériques d’objets et de personnages fantastiques issus du mythique ballet-féerie, et la valse des flocons, la valse des fleurs, le pays des sucreries, les divertissements du ballet deviennent alors le terrain de jeu idéal à la créativité du virtuel.

Conteur, trio musical (clarinette, accordéon, violoncelle) et trio de danseurs formés et diplômés de l’Opéra de Paris assurent quant à eux la partition “réelle” de cette création, qui démocratise l’œuvre majeure de Tchaïkovski en la proposant sous une forme numérique innovante et ludique encore jamais réalisée… et où chaque tableau féerique invite le public à une magie de l’instant.

Infos pratiques : “Casse Noisette”, dimanche 4 décembre à 17h, au Bascala, 12 rue de la Marquèterie à Bruguières.

Tarif : 5€. Réservation en ligne.

Une Sainte bataille de hip-hop

Une “Sainte bataille” s’organise à Toulouse ce week-end © Facebook La Sainte bataille

Une soirée pour le moins originale se prépare à Toulouse. Les habitants, amateurs de danse et autres visiteurs sont invités à assister à une “sainte bataille de Hip-Hop”, autrement dit un battle de danse, organisé dans un lieu unique : la salle polyvalente Saint-Michel, située dans l’ancienne chapelle des Lazaristes. L’association culturelle toulousaine spécialisée dans le Hip-Hop et le breakdance Brigade Fantôme et l’école de danse Flow’o’graphie se sont associés pour imaginer ensemble cet événement unique, durant lequel 16 danseurs vont s’affronter en un contre un dans le style Hip-Hop new-style (debout) pour arracher la victoire. Pendant la compétition, les spectateurs sont bien évidemment incités à soutenir et encourager leur candidat favori.

Chaque démonstration sera animée par Richard Pop, un danseur professionnel du groupe South Popper et professeur de danse originaire de Marseille, qui a déjà participé à de nombreux battles tels que Juste debout, UK B-BOY au Royaume-Uni, etc. Mais aussi, par le DJ toulousain MC Fly accompagné au micro par le rappeur Meuto, également originaire de la Ville rose. Le juge de la compétition, Lumi Sow, est un spécialiste du freestyle tout droit venu de Paris.

Infos pratiques : La Sainte bataille, salle de la chapelle Saint-Michel, 18 Grand rue Saint-Michel, Toulouse.

Samedi 3 décembre à 20h. Tarifs : 10 euros. Billetterie en ligne, places limitées.