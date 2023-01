Le meilleur buteur de l’histoire du TFC, Pierre Dorsini, est mort

𝐂𝐚𝐫𝐧𝐞𝐭 𝐧𝐨𝐢𝐫



C'est avec le plus grand des regrets que le Toulouse Football Club a appris la disparition de Pierre Dorsini, meilleur buteur de l'histoire du Club.



Le TéFéCé adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches. https://t.co/ZCMHnxznKo