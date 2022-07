La pétition contre le contournement routier à l’Ouest de Toulouse dépasse les 4 000 signatures

La pétition lancée au mois de mai 2021 par le collectif Axe vert de la Ramée, en opposition au projet porté par Toulouse Métropole visant à construire un nouveau contournement routier à l’Ouest de Toulouse, vient de dépasser les 4 000 signatures.

Le poids de l’opposition augmente. La pétition demandant l’abandon du projet porté par Toulouse Métropole visant à construire un nouveau contournement routier à l’Ouest de Toulouse vient de dépasser les 4 000 signatures. Le document, disponible en ligne, a été lancé en mai 2021 par le collectif Axe vert de La Ramée. Ce dernier milite pour le développement de transports respectueux de l’environnement dans le Sud-Ouest de la Ville rose et rassemble une douzaine d’associations dont 2 pieds 2 roues, Alternatiba, Greenpeace ou encore ANV-COP 21.

« Une catastrophe écologique »

Avec cette pétition, le collectif s’oppose à la création d’une “seconde rocade”, qui relierait à terme l’autoroute A64 au Sud et l’A62 au Nord, en passant par l’Ouest de Toulouse. Le contournement utiliserait l’actuelle rocade Arc-en-Ciel et la Voie Lactée de Blagnac. Mais il nécessiterait également la construction de nouvelles infrastructures routières. « Ce serait une catastrophe écologique » jugent les associations, car cela « engendrerait la destruction d’espaces agricoles (déjà rares en zone urbaine), humides et boisés. Notamment, il sacrifierait une partie des parcs de La Ramée et de Bazardens et du corridor écologique entre Cugnaux et la Ramée, sources de riche biodiversité ».

Une ZFE contournée ?

Le collectif Axe vert de La Ramée estime aussi que la construction d’une nouvelle rocade « dénature au sens propre la philosophie de la mise en place d’une Zone à faibles émissions (ZFE) ». En effet, ce contournement permettrait aux véhicules de ne pas emprunter le périphérique ouest de Toulouse et donc d’éviter les restrictions imposées à l’intérieur de la ZFE. « La mise en place d’une ZFE est nécessaire, car la pollution provoque des maladies et de la surmortalité chaque année (…). Les restrictions de circulation ne doivent pas générer un report de trafic et de pollution vers la périphérie », soulignent les associations.

Les solutions proposées dans la pétition

Au lieu de construire un nouvel axe routier, les associations proposent de créer un réseau de bus maillé entre toutes les communes de l’Ouest de Toulouse. Il propose aussi de développer l’étoile ferroviaire et notamment le trafic en gare de Portet-sur-Garonne, mais aussi de construire des pistes cyclables reliant les communes entre elles. Enfin, le collectif exige la mise en place d’une “zone verte”, c’est-à-dire une zone préservée à l’état sauvage. Elle se situerait « le long du fossé de Larramet, qui relie le parc de La Ramée à Basso Cambo, Mirail, Cugnaux, Tournefeuille, à l’image de la voie verte du Touch : l’Axe vert de La Ramée ».