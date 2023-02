Perturbations sur la ligne TER qui va de Toulouse à Narbonne

Des perturbations touchent la ligne TER allant de Toulouse à Narbonne ce jeudi 2 février. Le trafic est interrompu dans les deux sens de circulation. Il devrait reprendre vers 10h30.

Les trains ne circulent pas dans les deux sens et sur toute la ligne Crédit photo : CC BY SA Yoyo697 – Wikimedia commons

Plus aucun train ne circule depuis 7h du matin. Des perturbations sont à noter sur la ligne TER qui relie Toulouse à Narbonne ce jeudi 2 février. En cause : la panne d’un train de marchandises. Ce dernier se trouve entre Carcassonne et Lézignan.

🔴7H12

Panne d'un train de marchandise.

La circulation est interrompue entre Toulouse ➡️ Carcassonne.

Nos équipes sont sur place et font leur maximum pour rétablir la circulation.

Besoin d'infos ?⤵️ pic.twitter.com/B9H1lDFyee — liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) February 2, 2023

Pour autant, le trafic a dû être interrompu dans les deux sens sur toute la ligne Toulouse – Narbonne. Les équipes de la SNCF mènent actuellement des investigations sur le train et à l’extérieur de celui-ci afin de connaître les raisons de cette panne.

Quand le trafic va-t-il reprendre sur la ligne Toulouse – Narbonne ?

Le trafic devait reprendre à 9h. Mais les voyageurs devront patienter un peu plus longtemps. « La complexité du dépannage nous oblige à reporter la reprise des circulations », indique la SNCF sur son site internet. L’heure de reprise est désormais prévue pour 10h30.

Elle pourrait toutefois encore être décalée. La SNCF explique : « En fonction de la situation géographique et de la nature de la panne, le temps d’interruption du trafic peut varier d’une heure à plusieurs heures et entraîner d’importantes perturbations ».

Des cars de substitution en attendant la reprise de la circulation

En attendant la reprise du trafic sur cette ligne TER, la SNCF a prévu des adaptations pour la prise en charge des voyageurs. Des cars de substitution ont ainsi été mis en place au départ de Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne et Narbonne.

Plus d’informations au sujet de cette panne sont à venir sur l’application mobile de la SNCF et les autres canaux d’informations de la compagnie ferroviaire, notamment sur le site internet liO train SNCF ou encore par téléphone au 0 800 31 31 31.