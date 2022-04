Perseverance a enregistré du son sur Mars, et c’est très calme

Le rover Perseverance, qui explore la planète Mars depuis plus d’un an, a enregistré les mieux sons de l’environnement martien. Et il semblerait que ce soit très silencieux.

Le dispositif SuperCam du rover Perseverance. La flèche rouge pointe le microphone. Il ne mesure que 3,4 cm de long pour 13 grammes. Crédit photo : Nasa, JPL-Caltech

« Pendant cinquante ans, les sondes interplanétaires nous ont renvoyé des milliers d’images saisissantes de la surface de Mars, mais jamais un seul son », note le Cnes dans un communiqué. Mais la mission Perseverance a finalement mis fin à ce silence.

Le rover américain Perseverance, qui sillonne la planète Mars depuis février 2021, a enregistré les premiers sons de l’environnement martien, avec un micro français. En effet, alors que l’engin était quasiment prêt, les chercheurs de l’Isae à Toulouse ont souhaité ajouter cet élément qui avait tout d’un simple gadget.

Les sons naturels captés par Perseverance sont rares

« L’équipe scientifique de l’instrument franco-américain SuperCam2 installé sur Perseverance était persuadée que l’étude du paysage sonore de Mars pouvait faire avancer notre compréhension de cette planète. Ce pari scientifique a débouché sur la conception d’un microphone dédiée à l’exploration de Mars, à l’Isae-Supaero à Toulouse » annonce le Cnes, dans un communiqué commun avec le CNRS, l’Isae-Supaero et l’UT3. Une équipe internationale dirigée par un enseignant-chercheur de l’Université Paul Sabatier a publié l’analyse de ces sons dans Nature le 1er avril.

Et il faut ouvrir grand les oreilles. « Ces sons se situent dans le spectre audible de l’humain, entre 20 Hz et 20 kHz. En premier lieu, ils révèlent que Mars est calme, si calme que les scientifiques ont plusieurs fois cru que le microphone ne fonctionnait plus. Force est de constater que hormis le vent, les sources sonores naturelles sont rares », écrivent les scientifiques dans leur communiqué.

Une conversation entre deux personnes serait difficile

Du coup, « les scientifiques se sont intéressés aux sons générés par le rover lui-même : les ondes de chocs produites par l’impact du laser de SuperCam sur les roches ou les vols de l’hélicoptère Ingenuity. » Cela permet de caractériser finement les propriétés acoustiques de l’atmosphère martienne.

Selon les scientifiques « la vitesse du son est plus faible sur Mars que sur Terre : 240 m/s, contre 340 m/s sur notre planète. Mais le plus surprenant est qu’il existe en réalité deux vitesses du son sur Mars, une pour les aigus et une pour les graves . L’atténuation du son est plus forte sur Mars que sur Terre, particulièrement les aigus qui se perdent très vite. Tous ces facteurs rendraient une conversation difficile entre deux personnes séparées de seulement cinq mètres. »