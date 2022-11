Orientation. Trois salons étudiants organisés simultanément à Toulouse

Le magazine l’Étudiant organise simultanément trois salons sur l’orientation des jeunes au Meet de Toulouse samedi 3 décembre.

Crédit photo: Kuremu Sakura / CC BY-SA

Il y en aura pour tous les goûts. Le magazine l’Étudiant organise trois salons sur l’orientation des jeunes en simultanés le samedi 3 décembre au Meet de Toulouse. Ces rendez-vous seraient considérés comme la meilleure source d’information sur le sujet par 44% des personnes interrogées dans le cadre d’une enquête réalisée par Ipsos pour le Syntec en juillet 2022.

En attendant l’ouverture de ParcourSup, les salons sont des rendez-vous incontournables pour bien préparer son orientation. Ils sont une occasion pour les élèves d’aller à la rencontre d’organismes de formations et d’avancer dans leur démarche pour construire leur projet d’orientation

« Si la crise sanitaire a pu, un temps, éloigner les jeunes de sources d’informations non négligeables pour définir leur projet d’études, l’Étudiant se réjouit cette année encore de les accueillir sur ses événements », indique le magazine.

Un salon étudiant à Toulouse sur les grandes écoles

« Ce salon de l’Étudiant dédié aux Grandes Écoles va permettre aux jeunes d’affiner ou d’affirmer leur choix d’école ou de cursus pour l’après-bac, mais également de dialoguer avec les responsables d’écoles et les étudiants, pour bien comprendre la réalité des formations et des débouchés. Ils pourront recueillir de nombreuses informations sur les concours, les classes préparatoires aux grandes écoles, les modalités d’inscriptions, les différents cursus possibles, les études à l’international, les spécialités et spécificités des différentes écoles représentées », explique l’Étudiant.

Plusieurs conférences seront organisées sur la journée.

10 heures : Qu’est-ce qu’une grande école ?

Comment l’intégrer et à quel niveau d’études ? Pour quel programme opter : bachelor, cursus bac + 4, bac + 5 ?

11 heures : Ecole d’ingénieurs : après quel diplôme les intégrer ?

Choisir un concours, une école généraliste ou spécialisée : gros plan sur ces nombreuses voies d’accès.

14 heures : Ecoles de commerce et de management.

Concours, diplôme (bachelor ou master), voies d’accès (postbac ou bac + 2/+ 3).

Zoom sur les prérequis.

15 heures : La prépa est-elle faite pour vous ?

Comment savoir si la prépa me conviendra ? Ai-je le niveau ? Quels sont les prérequis ? Quelle quantité de travail faut-il fournir ? Le point sur ces formations, qui arment à la perfection, quelle que soit votre poursuite d’études.

Un autre salon sur la santé, le social, le paramédical et le sport

« Ce salon, réunissant de nombreux établissements spécialisés dans ces filières de formations, offre aux jeunes la possibilité de rencontrer et de dialoguer avec des professionnels, des élèves en cours de scolarité, des responsables de formations et leur permet d’approfondir leurs connaissances concernant un panorama de métiers et de compétences », promet l’organisation.

Des conférences sont organisées.

9h30 : Les métiers du sport et des activités physiques.

Education, management, entraînement sportif, ergonomie… Les débouchés dans ce secteur sont nombreux et les formations qui y mènent tout autant : STAPS, BPJEPS, BEES ou écoles spécialisées en management du sport : toutes les disciplines s’apprennent et débouchent sur un emploi.

11h30 : Quelles études pour travailler dans le social ?

Service à la personne, accompagnement éducatif, assistant maternel, technicien de l’intervention sociale et familiale, éducateur… Le domaine présente des métiers aussi variés que passionnants, accessibles à différents niveaux d’études.

13h30 : Les métiers du paramédical : pourquoi pas moi ?

Soins, appareillage, rééducation ou assistance médicale et technique… Le secteur recouvre une grande variété de métiers accessibles à différents niveaux d’études et pour tous les profils.

15h30 Les études de santé à l’université : PASS ou L.AS ?

Que choisir, comment et sur quels critères ?

Un salon étudiant à Toulouse sur l’art, la communication et le numérique

« Dédié aux secteurs des Arts, de la Communication et du Numérique, ce salon permettra aux jeunes de rencontrer de nombreux interlocuteurs mobilisés pour présenter les cursus, les diplômes et les débouchés envisageables pour chacun des secteurs », fait savoir l’étudiant. « De bac+2 à bac+5, les diplômés des secteurs du numérique et de l’informatique s’insèrent facilement sur le marché de l’emploi avec plus de 35 000 embauches par an et des centaines de postes différents. »

Trois conférences sont prévues.

10h30 : Etudes artistiques : quels parcours pour quels profils ? Comment s’y préparer et quelle formation viser ?

Les formations dans le domaine de la création et de l’expression artistique sont nombreuses. A quel niveau recrutent-elles et comment ? Pour quelle insertion professionnelle ?

12h30 : Communication, pub, marketing : quelle formation pour quel métier ?

Digitalisation oblige, les métiers de la com’ se transforment, évoluent et recrutent à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Lumière sur un domaine où métiers créatifs et techniques se rencontrent.

14h30 Quelles études pour travailler dans le domaine du numérique ?

Conception, création, programmation, développement, gestion de projet, ou encore commercialisation, marketing… Ces secteurs forment et recrutent des profils divers à tous les niveaux postbac.

Informations pratiques : inscription en ligne