L’Opéra du Capitole de Toulouse présente Roméo et Juliette

Du 28 octobre au 2 novembre, cinq représentations de la célèbre tragédie shakespearienne “Roméo et Juliette” vont être données en ballet par l’Opéra national du Capitole de Toulouse.

La version de Roméo et Juliette jouée au Capitole est celle de Sergueï Prokofiev et Jean-Christophe Maillot. Crédit photo : © Marie-Laure Briane.

C’est l’ouverture de la nouvelle saison chorégraphique du Ballet du Capitole. Cinq représentations de “Romeo et Juliette” ont lieu au théâtre du Capitole de Toulouse, du 28 octobre au 3 novembre, dans une version chorégraphiée par Jean-Christophe Maillot, directeur des Ballets de Monte-Carlo. Sur une partition de Sergueï Prokofiev, confiée au chef d’orchestre américain Garrett Keast.

Dans cette version d’une des plus célèbres tragédies amoureuses de l’histoire, le chorégraphe a choisi un point de vue original par rapport à l’œuvre de William Shakespeare. « Celui de Frère Laurent qui,

en souhaitant faire le bien, provoque finalement la mort des deux amants », explique l’Opéra national du Capitole de Toulouse.

« Comme du cinéma plus que comme un spectacle de danse »

Jean-Christophe Maillot a créé sa première version de “Romeo et Juliette” en 1986, puis une seconde en 1996, celle qu’il a chorégraphié pour l’Opéra national du Capitole de Toulouse.

« Roméo et Juliette est le ballet qui m’a le plus accompagné dans ma vie de danseur et de chorégraphe. La dramaturgie de cette pièce [celle de 1986, ndlr], qui se fondait sur le personnage de Frère Laurent, est toujours d’actualité puisque dix ans plus tard, en arrivant à Monte-Carlo, j’ai décidé de concevoir un nouveau Roméo et Juliette, cette fois-ci sur la partition de Prokofiev et avec l’outil extraordinaire que représente une compagnie de 50 danseurs. Elle m’a permis de mettre en couleurs ce que j’avais fait à Tours en noir et blanc. Mon idée, très inspirée par le film de Franco Zeffirelli, était de concevoir ce ballet comme du cinéma plus que comme un spectacle de danse. » raconte-t-il.

Informations pratiques : Roméo et Juliette, au Théâtre du Capitole, place du Capitole, à Toulouse. Horaires : le 30 octobre à 15h, les 2 et 3 novembre à 20h. Tarifs : de 8 à 63€.