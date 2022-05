Occitanie. Le calendrier des vacances scolaires de l’année 2022-2023 dévoilé

La fin de l’année scolaire approche en Occitanie. Mais avant de partir en vacances d’été, le ministère de l’Éducation nationale a officialisé le calendrier pour l’année 2022-2023.

A noter que cette année l’académie de Toulouse et de Montpellier sont toutes deux en zone C. (CC BY I.Clio / wikimedia commons)

Le 1er septembre 2022, c’est la date officielle de la rentrée des classes en Occitanie. Le ministère de l’Éducation nationale vient de publier le calendrier des vacances scolaires pour l’année 2022-2023. Les zones traditionnelles A, B et C sont toujours d’actualité. A noter que cette année, l’académie de Toulouse et de Montpellier sont toutes deux en zone C. Elles partagent les mêmes dates que les académies de Paris, Créteil et Versailles, et seront les dernières à partir en vacances à chaque période de congés scolaires.

Ces périodes sont toujours au nombre de cinq dans le calendrier : les vacances de la Toussaint, de Noël, d’hiver, de printemps et d’été. Toutes les zones prennent leurs vacances en décalé, sauf pour la Toussaint et pour Noël.

Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022 ;

Vacances de Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 ;

Vacances d’hiver : du samedi 18 février au lundi 6 mars 2023 ;

Vacances de printemps : du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023 ;

Vacances d’été : samedi 8 juillet 2023.

Pour plus de précisions, le ministère de l’Éducation nationale ajoute que “les vacances débutent les jours indiqués, après les cours”. Si les élèves n’ont pas classe le samedi, ils partent alors en vacances le vendredi après les cours. Et pour la reprise, elle se passe le matin des jours indiqués.

L’année scolaire en cours s’achèvera quant à elle le jeudi 7 juillet au soir.