La nouvelle boutique officielle du TFC ouvre ses portes dans le centre de Toulouse

Après 20 ans d’absence dans le centre de Toulouse, la nouvelle boutique officielle du Toulouse Football Club (TFC) a ouvert ses portes ce mercredi 7 décembre à deux pas du Capitole.

Bonne nouvelle pour les supporters des Violets dans la Ville rose. « Le Toulouse Football Club est fier d’annoncer l’ouverture de sa boutique officielle au cœur de Toulouse », a déclaré le club ce mercredi 7 décembre. Vingt ans après la fermeture de sa dernière boutique en centre-ville, le TéFéCé revient en force quelques mois après son début de saison en Ligue 1, avec la création d’un tout nouvel établissement rue Rémusat, à quelques pas seulement de la place du Capitole.

Vous n'avez pas encore découvert notre 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐛𝐨𝐮𝐭𝐢𝐪𝐮𝐞 du centre ville ? Découvrez en un clin d'oeil à quoi elle ressemble ! Mais le mieux, c'est encore de vous y rendre 😉 ➕ d'infos ici 👉 https://t.co/O2hqiejQIc pic.twitter.com/iGlX5wLQCl — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 7, 2022

Ballons, maillots et autres goodies aux couleurs du TFC

« Avec près de 50 mètres carrés de surface de vente, la boutique officielle en centre-ville vient enrichir l’offre existante, qui comprend déjà la boutique du Stadium et la boutique en ligne. Ce nouvel espace propose l’intégralité des collections dans un esprit authentique, accueillant et innovant », dévoile le club.

Ainsi, les clients peuvent désormais y acheter les maillots de cette saison 2022/2023, mais aussi un maillot encadré de la saison dernière suite à la victoire en Ligue 2, des ballons aux couleurs du club, ou encore des mugs, des tee-shirts et des sweats de supporters, des pulls de Noël, des casquettes, gourdes, stylos, porte-clés et un tas d’autres goodies. Dès ce samedi 10 décembre, le troisième maillot imaginé en collaboration avec les rappeurs Big Flo et Oli sera également de nouveau disponible en boutique, alors qu’il était en rupture de stock depuis quelques semaines.

Ouverture de la boutique pour Noël

« Cette ouverture est une étape importante dans le projet de développement du club et marque le retour du TéFéCé au cœur de la Ville rose. Désormais, les passionnés, supporters et visiteurs pourront s’équiper aux couleurs du Toulouse Football Club à quelques pas de la place du Capitole », se réjouit Olivier Jaubert, directeur général du TFC. L’occasion aussi de gâter familles et amis à l’approche des fêtes de fin d’année, puisque la boutique officielle restera ouverte les dimanche 11 et 18 décembre de 10h à 19h.

Attention toutefois, celle du Stadium n’ouvrira désormais que les jours de match, à l’exception du samedi 17 et des mercredis 14 et 21 décembre de 10h à 18h.

Infos pratiques : Boutique officielle du TFC, 54 rue Rémusat, Toulouse. Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 19h, puis le samedi de 10h à 19h.