Nouvel an de dernière minute : où le célébrer à Toulouse ?

Avis à tous ceux qui s’y prennent toujours en retard : le Journal Toulousain vous propose une sélection de soirées pour célébrer le Nouvel an à Toulouse. Que ce soit dans un bar, devant un spectacle, avec des danseurs ou… dans un igloo, voici plusieurs idées de sorties.

Escale dans une station de ski à Toulouse pour le Nouvel an

« Ce n’est pas parce que c’est le réveillon que nous allons vous sortir un menu à 150 balles ». À Toulouse, la Friche Gourmande donne le ton. La guinguette dédiée à la street food vous propose une formule unique à 44 euros pour célébrer ensemble le Nouvel an. Avec, au menu : du foie gras, un gravelax de saumon à l’aneth, un burger effiloché de cuisse de dinde accompagné de marrons torréfiés et de pomme de terre en torsade, puis une tartelette pralinée et chocolat. En bref, de quoi se régaler tout en sirotant une coupe de champagne.

Et ceci, dans une ambiance chaleureuse et conviviale inspirée des stations de ski. En effet, la Friche gourmande, installée dans un large entrepôt du quartier de Montaudran, vous invite à partager ce bon repas dans un des igloos ou une des télécabines disposés dans sa cour pendant l’hiver. Vous pouvez même faire une partie de curling, sur le rythme des sets endiablés des deux DJs présents spécialement pour l’occasion.

Infos pratiques : La Friche gourmande, 10 impasse Didier Daurat, Toulouse. Samedi 31 décembre à partir de 19h et jusqu’à 3h. Tarif : 44 euros par personne. Réservations en ligne.

Des spectacles remplis d’humour pour le Nouvel an à Toulouse

Le Studio 55 organise une soirée spéciale pour le Nouvel an. Vous avez le choix entre deux formules. Pour la première, une coupe de champagne vous est offerte, puis, vous assisterez au second opus du spectacle “Toulousain“ du trio d’humoristes Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg. Avec “Toulousain 2“, vous rirez des petites manies des habitants de la Ville rose (encore), vous chambrerez les Bordelais (toujours), mais vous vous moquerez aussi des us et coutumes de tous leurs voisins Occitans et des clichés qui leur collent à la peau.

La seconde formule vous donne accès dès 19h à un buffet concocté spécialement pour le réveillon, avec de la charcuterie, du fromage, des huitres, des sushis, des côtes de bœuf cuites au brasero, des légumes croquants et de nombreux desserts. Puis, vous vous dirigerez vers la salle de spectacle pour assister à la “Tournée générale“, également imaginée par Mélissa Billard, Fred Menuet et Pat Borg. Si vous avez aimé les années collège, Francis Cabrel, la Casa de Papel, Johnny, l’OM, la Star’Ac, le Hard-rock et les perruques, vous adorerez ce spectacle drôlement immature. Puis, la soirée se poursuivra du côté de l’espace Cobalt avec la venue du célèbre DJ The Avener qui célébrera à Toulouse le changement d’année. Et ce, jusqu’au levé du jour.

Infos pratiques : Cobalt, 55 avenue Louis Breguet, Toulouse. Samedi 31 décembre à partir de 18h. Tarifs : 49 euros pour la formule 1, 105 euros pour la formule 2. Réservations en ligne. À partir de 55 euros pour le concert deThe Avener. Réservations en ligne.

Rock, salsa et swing jusqu’au bout de la nuit

L’école de danse 144 Dance Avenue organise son propre Nouvel an à Toulouse. L’occasion de célébrer en musique le passage à la nouvelle année, et, dans le même temps, apprendre quelques pas de danse en compagnie d’autres amateurs ou de danseurs confirmés. Pendant toute la soirée, il y aura du rock, du swing mais également de la salsa. Des danses endiablées qui vous feront tourner, sauter, valser et surtout vibrer jusqu’au bout de la nuit. L’objectif de l’école est de proposer un événement accessible à tous, avec un tarif unique fixé à 15 euros.

Dans le même temps, un grand buffet proposera des cocktails à volonté pour vous désaltérer un peu entre deux danses. Vous pourrez également vous laisser tenter par quelques gourmandises, telles que des bonbons ou des gâteaux, sans culpabiliser car il faut le dire, vous risquez de vous dépenser.

Infos pratiques : Le 144 Dance Avenue, 144 rue de la Providence, Toulouse. Samedi 31 décembre de 22h30 à 4h du matin. Tarif : 15 euros, sans réservation.

Une soirée chic et choc au Café Oz

Qui a dit qu’il était impossible d’être élégant et fun en même temps ? La question est posée par le Café Oz de Toulouse qui organise une soirée mémorable pour le Nouvel an. En effet, le bar décoré dans le style australien vous propose de passer le réveillon sur un thème bien précis, à la fois “chic” et “choc”. Autrement dit, pas besoin de se déguiser, mais bien d’enfiler votre plus belle tenue de soirée et de l’agrémenter d’un accessoire décalé. Cela peut être un tailleur avec un jupon de danseuse étoile, ou bien une combinaison pantalon avec des lunettes clignotantes… Soyez le plus imaginatif possible, un photographe sera présent pour immortaliser votre look. Le thème n’est pas obligatoire, mais fortement recommandé pour vous amuser, et amuser les autres.

Le DJ Jam Arts, qui enflamme souvent les événements dédiés aux étudiants Erasmus présents dans la Ville rose, enchaînera les sets toute la soirée pour fêter ensemble l’arrivée de l’année 2023. Vous pourrez également vous restaurer avec une planche végan, mixte ou gourmande, à partager entre amis avant le lancement de la soirée.

Infos pratiques : Café Oz, 1 rue Gabriel Péri, Toulouse. Dimanche 31 décembre de 20h à 5h du matin. Tarif : 20 euros + consommation offerte. Sans réservation. Planches : de 15 à 45 euros, à réserver par mail à l’adresse toulouse@cafe-oz.com.