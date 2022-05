Un nouveau jardin inauguré à Toulouse

Le jardin du Télégraphe Claude Chappe a été inauguré vendredi 20 mai dans le quartier Bonhoure à l’est du centre-ville de Toulouse. Il se trouve à l’emplacement d’un ancien pylône de diffusion de TDF.

Un nouvel espace vert dans la Ville rose. Le jardin du Télégraphe Claude Chappe, du nom de son inventeur, a été inauguré vendredi 20 mai. Il se trouve dans le quartier Bonhoure à l’est du centre-ville de Toulouse. À cet emplacement, un pylône de diffusion de TDF était planté jusqu’en 2012.

Un nouvel espace vert à #Toulouse !

Vendredi 20 mai, @jlmoudenc a inauguré le jardin du Télégraphe Claude Chappe situé dans le #quartier de #Bonhoure – #Guilheméry.

Cet espace vert de 800 m2 comprend une aire de jeux, des tables de pique-nique ainsi que des bancs. pic.twitter.com/bPUhzJiOFI — Mairie de Toulouse (@Toulouse) May 23, 2022

« La création de ce parc sur le site emblématique de l’ancien pylône de Bonhoure était un engagement de campagne pour un quartier comptant peu de jardins publics. Planté d’arbres, arbustes, vivaces et graminées, cet espace vert de 800 m2 comprend également une aire de jeu pour les enfants, des tables de pique-nique ainsi que des bancs et des chaises », indique la municipalité toulousaine.

« Redonner plus de place à la nature en ville est notre priorité pour que les habitants se plaisent à vivre dans leur quartier et permettre à chacun de profiter de la fraîcheur des espaces verts », déclare le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, à travers un communiqué. « Comme pour tous nos projets d’aménagement, nous avons pensé ce jardin en cohérence avec l’histoire du site et dans le respect de l’identité patrimoniale toulousaine. »

Outre le premier édile, deux élus étaient présents pour l’inauguration du jardin du Télégraphe Claude Chappe. En l’occurrence Laurence Arribagé, maire du quartier et candidate aux élections législative, et Clément Riquet, conseiller municipal délégué aux jardins et espaces verts.

Inauguration du jardin du Télégraphe Claude Chappe

🌳250 m2 de plantations vivaces, arbustes et arbres dans ce nouvel espace vert "de proximité" de 800m2

👪L'aire de jeu a conquis les petits toulousains en qq minutes seulement

🌱Longue vie à ce lieu de détente et de lien social https://t.co/h88lFGjI6h pic.twitter.com/Vzhf0IGMBE — Clément Riquet (@C_Riquet) May 23, 2022

Informations pratiques : jardin du Télégraphe Claude Chappe, 1-2 chemin Sansou ; accessible avec les lignes de bus L1, 37, 23, 51 à l’arrêt Achiary.