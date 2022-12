Le “Noël d’Astérion” le minotaure, à la Halle de la Machine

Du 17 au 31 décembre 2022, la Halle de la Machine organise une série d’événements pour fêter Noël. Nocturne, marché de Noël, contes… Voici la programmation.

Astérion, le minotaure de la Halle de la Machine, est la star de l’évènement de Noël. Crédit photo : © Jordi Bover / Halle de la Machine (archives)

Une nocturne pour découvrir les spectaculaires machines de la Halle de nuit, un marché de “presque Noël”, des “contes d’hiver et variés”… Voici ce que propose la Halle de la Machine de Toulouse, du 17 au 30 décembre, à l’occasion des fêtes de Noël.

“Le véritable marché de presque Noël”

Il commence ce samedi 17 décembre à 14h, et se termine le dimanche 18 à 18h. « Vous découvrirez que nos Véritables Machinistes sont aussi de véritables créateurs aux doigts d’or », promettent les organisateurs. Pour ce “marché de presque Noël”, les artistes de la Halle de la Machine proposeront ainsi des cartes postales musicales, des sérigraphies originales, des dessins, ou encore des pièces uniques.

Sur le parvis de la Halle où s’est installé le marché, il sera aussi possible de profiter de gourmandises : marrons, gaufres, chocolat, vin chaud, etc.

Une nouvelle nocturne à la Halle de la Machine

C’est une nouveauté pour ces fêtes de Noël : la Halle de la Machine va ouvrir pour la première fois en nocturne. Il sera ainsi possible de découvrir l’écurie des Machines de nuit, ce samedi 17 décembre jusqu’à 23 h. « À la lumière des torchères, et la tête sans dessus dessous, nos Véritables Machinistes virevolteront dans la Halle pour vous offrir d’étonnants instants de poésie aérienne. Ouvrez l’oeil, quand ils descendront du ciel : ils vous réserveront, en suspension, des surprises par milliers. » précisent les organisateurs.

Lors de ce spectacle, les machinistes-musiciens de la Halle de la Machine réinterpréteront, à leur manière rock’n’roll, la tradition des chorales de Noël. Mais la star de l’évènement, c’est Astérion le minotaure. Flambeau à la main, il se déplacera sous la voûte étoilée avec des visiteurs sur le dos.

“Contes d’hiver et variés”

Les plus jeunes ne sont pas oubliés : presque tous les jours, du 17 au 30 décembre (excepté les 19, 24, 25 et 26), des histoires seront contées et mises en musique par les machinistes (à 16h et 16h45). Ces “contes d’hivers et variés” sont également interprétés en langue des signes française (LSF), ce samedi 17 à 16h45. Pour que tout les enfants puissent profiter de la magie de Noël.