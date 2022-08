Mr Pépin, la cave à vin qui met les spiritueux en vrac à Toulouse

La cave à vin Mr Pépin, ouverte depuis un peu plus d’un an à Toulouse, propose des spiritueux en vrac. Un concept pour le moins original qui a rapidement remporté un franc succès.

Chez Mr. Pépin, il y a du vin et du champagne en bouteille et… des spiritueux en vrac. Cette cave, située au 8 place Arnaud Bernard à Toulouse, propose en effet à la vente des alcools embouteillés en divers formats sur demande. Armagnac, vodka, gin, eau de vie, rhum, whisky… Les clients peuvent faire leur choix parmi huit spiritueux en vrac.

« Je travaille avec des distilleries artisanales françaises et des grandes maisons à travers le monde, notamment en Ecosse, en Jamaïque et aux Etats-Unis », indique Julien Cazaubon, propriétaire de la cave Mr. Pépin et ancien responsable de salle au restaurant Barbaque.

Succès au rendez-vous pour la cave à vin

Ouverte il y a tout juste un an, la cave a très vite rencontré le succès. « Je n’ai pas touché terre depuis. C’est la folie », sourit le caviste. Pour s’adapter à cette demande, Julien Cazaubon a réorganisé toute sa boutique. « J’ai revu de A à Z l’agencement de la cave. Il y a une partie dédiée aux vins et une autre aux spiritueux désormais », explique-t-il.

Le propriétaire de la cave Mr. Pépin a ainsi pu étoffer son catalogue. Et il ne compte pas s’arrêter là. « Je vais proposer une vingtaine de spiritueux embouteillés à la demande bientôt et bien plus par la suite », annonce Julien Cazaubon.

La cave fournit des contenants consignés

Les amateurs de ces boissons alcoolisées peuvent donc se réjouir, car le caviste tient ses promesses. Quelques mois après son ouverture, il avait en effet déjà prévu de proposer davantage de formats pour la vente en vrac. C’est chose faite. En tout, cinq sont disponibles : 10 cl, 35 cl, 50 cl, 75 cl ou 1 L.

Les clients peuvent ainsi remplir, avec le spiritueux de leur choix, leurs propres contenants ou ceux fournis par la cave, contre une caution de cinq euros. « C’est comme un droit d’abonnement puisqu’ils ont ensuite un accès illimité à tous les formats et alcools en vrac », précise le propriétaire.

Pourquoi proposer des spiritueux en vrac ?

Si le caviste a décidé de proposer des spiritueux en vrac, c’est pour « lier écologie et économie ». « Je voulais donner accès à de grands spiritueux à des formats plus petits. Le fait d’embouteiller sur place permet de proposer plusieurs contenants. Les gens peuvent ainsi goûter différents spiritueux sans avoir à acheter le format standard. Une bouteille de 70 cl, c’est trop cher et trop grand pour découvrir un alcool », estime Julien Cazaubon.

Ainsi, pas de gâchis et des économies garanties pour les clients. La vente en vrac permet effectivement de faire baisser le prix des alcools de plusieurs euros.

Plus de 600 références de vins en bouteille

Mis à part les spiritueux embouteillés à la demande, Julien Cazaubon vend donc du vin. Plus de 600 références sont entreposées sur les étagères de sa boutique. « J’ai des vins de toutes les régions de France : Languedoc, Champagne, Loire… », détaille-t-il. Mais le caviste, sommelier de formation, les propose uniquement à la bouteille.

Pas de vrac pour le vin du moins… pas pour le moment. « C’est compliqué. Mais je le ferai peut-être un jour », envisage-t-il. En attendant, Julien Cazaubon se concentre sur d’autres projets. Il a effectivement encore pleins d’idées en tête. La suite à venir très bientôt…