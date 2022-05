Moustiques tigres : alerte rouge en Occitanie

De l’alerte orange à l’alerte rouge en quelques jours, le moustique tigre s’implante de plus en plus en Occitanie. Le problème de cette espèce, c’est qu’il peut transmettre des maladies tropicales graves.

Moustique tigre / CC BY / coniferconifer

L’Occitanie est placé en alerte rouge sur la carte de Vigilance Moustiques depuis quelques jours, conséquence direct de l’implantation du moustique tigre dans la région. Virulent et transmetteur de maladies, ils sont actifs de mai à novembre. La présence de l’insecte a rarement était aussi importante en France. Aujourd’hui, ce sont 67 départements de la métropole qui sont touchés.

Malgré leur forte présence sur le territoire occitan, Isabelle Esteve-Moussion, coordinatrice de la lutte antivectorielle de l’ARS d’Occitanie s’est voulue rassurante au micro de Sud Radio : « En soi, le rouge ne veut pas dire une alerte importante ». En effet, le signal informe seulement de la présence et de l’activité de l’insecte sur la région. L’alerte rouge est donc lancée en raison de leur grande activité.

Contrairement aux moustiques de chaleur, noir, bruyant et juste piquant, le moustique tigre et plus petit, silencieux, noir et blanc et ne pique que le jour.

Le Ministère des solidarités et de la santé publie dans son communiqué plusieurs façons de se prévenir de leurs attaques. « Porter des vêtements amples et couvrants » ; « répulsifs anti-moustiques, spirales extérieures » ou encore « moustiquaires » durant la nuit.

Autre recommandation : retirer toutes les eaux stagnantes autour de son domicile. C’est dans ces eaux que les moustiques se reproduisent. Dans un second temps, le ministère demande aux citoyens de signaler la présence de moustiques tigres dans les quartiers ou villes touchés sur le site signalement-moustique.anses.fr.

D’autant que le moustique tigre peut être vecteur de plusieurs virus. Dengue, chikungunya ou virus Zika, les trois sont dangereux pour l’Homme. En cas de déplacement dans une zone où des cas d’infection ont été signalés, le premier réflexe à avoir est d’aller consulter un médecin. En effet, en cas de piqûre, les symptômes ne sont pas toujours ressentis voire inexistants. Pourtant, il est possible de contracter l’un des virus sans s’en rendre compte et de le transmettre à son tour.

Cas précédents

En Occitanie, 24 cas (notamment de dengue) ont été répertoriés entre le 1er mai et le 10 décembre 2021. Ce qui représente 14 % du nombre de cas en France.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’infection de la dengue est en constante évolution depuis plus de dix ans. Elle estime entre « 100 et 400 millions d’infections par an ». Cependant, elle précise que plus de « 80% de ces infections sont bénignes ou asymptomatiques ».