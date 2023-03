Monsieur Prof, le Tiktokeur toulousain qui fait évoluer la pédagogie avec ses vidéos

Monsieur Prof, enseignant dans un collège le jour et Tiktokeur la nuit, rencontre un vif succès avec ses vidéos éducatives pour apprendre l’anglais. Il compte plus de 500 000 abonnés sur Tik Tok et 200 000 sur Instagram. Portrait d’un enseignant qui bouscule la manière d’enseigner les langues.

Monsieur Prof, enseignant le jour et Tiktokeur la nuit © Monsieur Prof

« Au début de l’année dernière, je ne connaissais rien à Tik Tok », confie Monsieur Prof . Ce professeur d’anglais de 29 ans, qui enseigne dans un collège à Toulouse, en maîtrise désormais tous les rouages. Près d’un an après avoir commencé à publier ses vidéos éducatives pour apprendre la langue de Shakespeare sur le réseau social, il comptabilise en effet plus de 500 000 abonnés. « Ce sont d’anciens élèves qui m’ont demandé pourquoi je ne me lançais pas sur Tik Tok. Ils m’ont expliqué que ça pouvait être très éducatif. Après quelques recherches sur le réseau social, j’ai décidé de me lancer en avril dernier », raconte le Toulousain.

Il décide d’ouvrir un compte Instagram quelques mois plus tard, précisément en septembre. Sur ce réseau social, Monsieur Prof a également du succès. Il est suivi par 250 000 personnes. Une réussite rapide à laquelle il ne s’attendait pas. « Un matin, j’ai eu la surprise de voir que j’avais gagné 15 000 abonnés sur Instagram dans la nuit. Cela m’a fait un choc. J’ai même pensé qu’il y avait eu un bug », rit Monsieur Prof. Selon lui, il doit cette réussite à sa manière d’enseigner. « Je pense que si j’ai autant d’abonnés, c’est parce qu’ils apprécient la méthodologie que je propose », estime l’enseignant.

Monsieur Prof fait classe à des milliers de personnes

Si les vidéos éducatives pour progresser en anglais sont nombreuses, Monsieur Prof se distingue. En effet, il ne se filme pas face caméra, mais en train de donner cours à ses élèves de cinquième et quatrième. « J’ai vu des professeurs américains le faire sur Tik Tok. Je trouvais que c’était génial comme idée », raconte-t-il. Le Toulousain fait ainsi classe à des milliers de personnes. Ce qui ravit particulièrement ce professeur qui « adore transmettre et partager ». « Je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour permettre à plein de gens d’apprendre l’anglais et faire en sorte qu’ils aiment cette langue », indique-t-il.

C’est pour les mêmes raisons que ce petit-fils d’une enseignante est devenu professeur à son tour. « En troisième, j’ai aidé des camarades de classe à faire leurs devoirs d’anglais. Voir qu’ils étaient réceptifs et avaient pu comprendre des choses grâce à moi m’a plu. J’ai pris du plaisir à leur apprendre l’anglais et je me suis dit que c’est ce que je voulais faire plus tard. C’est à ce moment-là que j’ai voulu devenir enseignant », se souvient Monsieur Prof qui est né et a grandi à Angleterre avant de venir en habiter en France.

Une arrivée en France difficile à l’adolescence

Le professeur a effectivement vécu à Londres jusqu’à 14 ans. C’est à cet âge qu’il a déménagé avec ses parents et ses deux petites sœurs à L’Isle-Jourdain, dans le Gers. « C’était un sacré changement. D’autant que personne de ma famille ne parlait français. Mon premier jour au collège, ça a été quelque chose », se remémore Monsieur Prof qui poursuit : « Je ne savais que dire “bonjour” et encore je ne le prononçais pas bien ». Mais au bout d’un an, il maîtrisait presque déjà le français. Ce qui n’était pas gagné au début.

« Je ne voulais pas apprendre le français, je ne faisais pas d’effort. Je n’acceptais pas ce changement de pays et voulais rentrer en Angleterre. Mais je suis content d’être resté et d’y avoir fait ma vie et d’y exercer mon métier », sourit Monsieur Prof. Aujourd’hui, il ne se verrait d’ailleurs pas faire autre chose… « ou peut-être joueur de rugby », plaisante l’enseignant qui est un grand fan du ballon ovale et est même ambassadeur du Stade Toulousain depuis quelques mois. « Plus sérieusement, je suis fait pour enseigner », assure-t-il.

© Monsieur Prof

De l’entraide et de la reconnaissance

Pour rien au monde, il ne quitterait son métier. « Même si je gagne au Loto, je continuerai à enseigner. J’adore ce que je fais. C’est une passion », souligne-t-il. Passion qu’il peut partager avec d’autres enseignants à travers le monde grâce aux réseaux sociaux. « Des professeurs du Canada, de la Suisse et d’autres régions de France me disent qu’ils adorent ma manière d’enseigner. Il me partage aussi la leur. Il y a une véritable entraide », note le Toulousain. En plus de ces échanges avec d’autres enseignants, sa réussite sur Tik Tok lui permet d’avoir de la reconnaissance.

« En tant que professeurs, nous n’en avons peut-être pas assez. Cela fait du bien d’avoir des commentaires et messages encourageants, bienveillants et de remerciement. C’est motivant », appuie Monsieur Prof qui peut aussi compter sur le soutien de ses collègues et de la direction de son établissement. « Mon directeur est très ouvert. Il a compris que la pédagogie change », révèle le Toulousain qui ajoute : « Le retour des parents d’élèves est bon aussi ». Certains ont même créé des comptes spécialement pour le suivre. « Ils peuvent ainsi voir ce que nous faisons en cours », indique-t-il.

Il « ne priorisera jamais les réseaux sociaux »

Il compte aussi des abonnés parmi ses élèves. « À mon arrivée, le premier jour, dans mon établissement, certains m’ont reconnu. C’était un peu étrange », confie l’enseignant qui commence aussi à être reconnu dans la rue. « Il m’arrive de faire quelques photos par-ci par-là », informe-t-il. Le Toulousain a dû par ailleurs s’habituer à compter des célébrités parmi ses abonnés, notamment des joueurs du Stade Toulousain. « J’en ai des frissons. Jamais dans mes rêves les plus fous, je n’aurais imaginé que des joueurs du Stade Toulousain me suivent », avoue Monsieur Prof.

Mais sa notoriété n’a pas changé son quotidien. « Je continue à vivre ma vie, comme si de rien n’était », relève le Toulousain qui veille à ne « jamais prioriser les réseaux sociaux ». « Cela n’impacte pas mon travail de professeur, sinon j’arrêterai », déclare l’enseignant qui serait toutefois « très triste » s’il devait perdre ses abonnés. Il veille aussi à prendre du temps pour lui. Du temps qu’il consacre à ses passions : le rugby donc, le piano, les jeux vidéo et les voyages, mais aussi à ses deux chiens et ses proches, notamment ses parents qui sont ses « plus grands fans ».

L’avenir de Monsieur Prof

Ces derniers ne s’attendaient pas non plus au succès de leur fils. « Mes parents sont en état de choc. Ils ne savaient pas que j’allais gagner autant d’abonnés », sourit le professeur qui enchaîne : « Beaucoup de monde me suit maintenant. C’est bien. Mais il faut que je continue à fournir des vidéos éducatives et ludiques ». Il encourage d’ailleurs les enseignants à se lancer sur les réseaux sociaux. « Je trouve que cela devrait se faire plus, notamment pour montrer la réalité du travail d’un enseignant car l’image que les gens ont de nous est faussée », déplore Monsieur Prof.

L’enseignant va de son côté poursuivre son travail sur les réseaux sociaux. Il n’est d’ailleurs pas contre l’idée de se lancer sur Youtube. Mais rien de certain pour le moment. « Peut-être que je profiterai de l’été et des grandes vacances pour faire des vidéos sur Youtube. Pour le moment, Tik Tok et Instagram sont suffisants », estime celui qui réalise déjà quatre à cinq publications par semaine. Investi à tous les niveaux, le professeur compte bien continuer « à toujours y aller à fond », tout en veillant « à prendre du plaisir dans la vie et à garder le sourire », comme il le fait déjà dans ses vidéos.