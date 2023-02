“Une décision dure à accepter” : Michel Sarran se confie sur la perte de sa 2e étoile au guide Michelin

Le guide Michelin a décidé de retirer sa seconde étoile à Michel Sarran. Une perte douloureuse pour le chef toulousain dont l’établissement avait obtenu son second macaron en 2003.

Le guide Michelin a retiré sa deuxième étoile au restaurant de Michel Sarran à Toulouse © 2023 Google / capture écran

De la déception. Voilà ce qu’a ressenti Michel Sarran à l’annonce de la perte de sa seconde étoile. Une nouvelle qu’il a apprise par un appel téléphonique de Gwendal Poullennec, le directeur international des guides gastronomiques Michelin. « Ca fait mal. C’est l’égo qui en prend un coup surtout », a confié le chef toulousain sur BFM TV ce mardi 28 février.

Le restaurant de Michel Sarran à Toulouse, qui porte son nom, avait obtenu sa première étoile en 1996 et sa seconde en 2003. 20 ans après donc, il perd cette deuxième étoile. Malgré cette « décision dure à accepter », le chef, juré emblématique du concours culinaire “Top Chef” sur M6, assure : « Je vais continuer à faire le travail que je fais et du mieux possible ».

Michel Sarran ne sera pas le seul à perdre une étoile

Actuellement, Michel Sarran est à Dubaï pour l’ouverture d’un restaurant Croq’Michel. Mais à son retour à Toulouse, il va discuter avec les membres de l’équipe de son établissement « pour les remotiver parce que psychologiquement c’est très dur ». « J’avoue qu’hier j’ai eu quelques larmes », confie le célèbre chef toulousain. Michel Sarran n’est pas le seul à perdre une étoile cette année.

En effet, la table de l’Alpaga à Megève et Jean-Luc Tartarin au Havre vont également perdre leur deuxième étoile. Le guide Michelin a par ailleurs annoncé retirer le troisième macaron des restaurants de Guy Savoy et de Christopher Coutanceau. Leurs établissements n’en auront donc plus que deux. Le guide Michelin dooit révéler son palmarès 2023 le 6 mars prochain.