Météo. Voici les parcs et jardins fermés à cause du vent à Toulouse

Plusieurs parcs et jardins de Toulouse doivent fermer leurs portes ce mercredi 23 novembre à cause des vents importants attendus sur la ville. Parmi eux, le jardin Compans-Caffareli, le jardin des Plantes et le jardin Grand Rond.

Le jardin Japonais à Toulouse est fermé ce mercredi 23 novembre à cause d’une alerte météo. Photo d’illustration. CC BY 3.0 PierreSelim

Le temps pluvieux de cette semaine ne se prête pas à une petite promenade. « De la Nouvelle-Aquitaine à l’Auvergne et l’Occitanie, la perturbation est particulièrement active ce matin », note Météo France dans son bulletin météorologique de ce mercredi 23 novembre.

« Le temps est couvert avec des pluies fréquentes, encore bien marquées et plus généralisées du sud de l’Aquitaine jusqu’en Midi-Pyrénées. Vers la fin de matinée, cependant, la tendance est à l’accalmie, mais le ciel reste très nuageux. »

En raison d’une alerte météo, la Mairie de Toulouse annonce que « les parcs et jardins considérés à risque en situation de vents supérieurs à 60 km/h, seront fermés ce mercredi 23 novembre 2022, toute la matinée ».

Dix-sept jardins et parcs fermés à Toulouse

– Jardin Compans-Caffarelli

– Jardin du Grand Rond

– Jardin du Pays d’Oc

– Jardin des Plantes

– Jardin Royal

– Jardin de la Poudrerie (Empalot – Ramier)

– Parc Reynerie

– Parc de Monlong

– Parc Ozenne (Borderouge)

– Jardin Félix Lavit (Roseraie)

– Jardin Villa Mérican (Roseraie)

– Parc de l’Observatoire (Roseraie)

– Parc de la Boisseraie (La Terrasse)

– Jardin Sacarin (La Terrasse)

– Jardin Saint-Exupéry (La Terrasse)

– Parc Sacré Cœur (Rangueil Pech David)

– Jardin Rangueil

Les parcs et les jardins de Toulouse fermés à cause du vent pourront de nouveau ouvrir leurs portes au public lorsque l’alerte météo sera levée et après contrôle des équipes municipales.