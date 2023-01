Météo. Il va encore neiger à Toulouse et en Haute-Garonne

Des chutes de neige sont attendues à Toulouse et en Haute-Garonne à partir de la nuit de mercredi à jeudi. Le département est en vigilance jaune neige et verglas.

Des chutes de neige sont attendues à Toulouse à partir de la nuit de mercredi. La Haute-Garonne est en vigilance jaune neige et verglas. Photo d’illustration. ©CC0 Domaine public

Il va encore faire froid durant cette fin de semaine. Des chutes de neige sont attendues à Toulouse et en Haute-Garonne à partir de la nuit de mercredi 25 janvier à jeudi 26, mais sans grandes conséquences. Le département est d’ailleurs placé par Météo-France en vigilance jaune en prévision de neige et de verglas à partir de mercredi 25 janvier à 21 heures.

Pas mal de neige est attendue en Occitanie. Du côté de Toulouse, les premiers flocons sont prévus dans la nuit de mercredi 25 janvier à jeudi 26. La limite entre la pluie et la neige sera cependant fragile.

De la neige à Toulouse

Jeudi 26 janvier, « du nord-est à l’Auvergne-Rhône-Alpes et au Sud-ouest, la matinée est grise et froide. Il neigeote ici et là, notamment sur l’ancienne région Midi-Pyrénées et aux abords des Pyrénées », annonce Météo-France. La neige devrait continuer durant la nuit à Toulouse.

Vendredi 27 janvier, « de nouvelles faibles chutes de neige s’observeront, principalement entre le nord-est, le Massif Central et les Pyrénées, avec quelques centimètres au sol probables à basse altitude », prévient La chaîne météo. Et la Ville rose ne devrait pas échapper aux flocons blancs. Tout comme Saint-Lys, Villefranche-de-Lauragais, ou encore Carbonne.