Météo : Il va faire chaud, trop chaud, cette semaine à Toulouse

Les températures continuent de dépasser les normales de saison cette semaine à Toulouse : Météo France prévoit des moyennes comprises entre 16 et 18 degrés le matin, puis 25 degrés en moyenne l’après-midi, malgré quelques nuages.

Inutiles de ranger ses habits d’été. À une semaine d’Halloween, les températures frôlent encore les 26 degrés, comme ce dimanche 23 octobre à Toulouse. Et cette semaine, les normales de saison continueront d’être dépassées. Le matin, Météo France prévoit entre 16 et 18 degrés jusqu’à dimanche dans la Ville rose. L’après-midi, la moyenne sera de 25 degrés.

Elle pourrait même atteindre les 27 degrés mercredi 26 octobre. Météo France ajoute que le ciel sera légèrement couvert en début de semaine à Toulouse. Puis ce vendredi 28 octobre, le temps sera très nuageux avant de totalement s’éclaircir durant le week-end. La nuit, aussi, les températures resteront élevées, avec une moyenne de 19 degrés. Il est donc encore trop tôt pour sortir les couettes d’hiver.

Des températures anormalement élevées pour la saison à Toulouse

Ce lundi 24 octobre, les températures sont 4 à 5 degrés plus élevées que les normales de saison. Selon le météorologue François Jobard, 2022 compte désormais 135 jours de “chaleur” à Toulouse, c’est-à-dire 135 jours où les températures ont atteint ou dépassé les 25 degrés. C’est deux fois plus que le cumul annuel moyen observé entre 1951 et 1980. Et 18 jours de plus qu’en 2003, ainsi qu’en 2018.

134ème jours de "chaleur" de l'année (seuil T° maximale 25 °C) à #Toulouse. C'est déjà 2 fois le cumul annuel moyen sur 1951-1980 (67). Et 18 jours de plus que 2003 et 2018. Et ça n'est pas fini ! 2022 en roue libre en termes de #chaleur et de #sécheresse. https://t.co/MpDM0QhuMK pic.twitter.com/o13P8uekbg — François Jobard (@Francois_Jobard) October 22, 2022

Ces tendances devraient se poursuivre jusqu’à la fin du mois de novembre. Même si la semaine prochaine Météo France prévoit quelques gouttes de pluie sur la partie Ouest de la France et de l’humidité sur les côtes méditerranéennes, le temps restera généralement sec. « Les températures devraient rester globalement supérieures aux normales de saison », aussi, jusqu’au dimanche 20 novembre.