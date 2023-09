Matchs, concert, nocturne : les temps forts de la 2e semaine de la Coupe du monde à Toulouse

Toulouse accueille la Coupe du monde de rugby 2023 avec de nombreux événements sportifs et culturels au programme. Voici les temps forts de cette deuxième semaine de compétition.

Un joueur de rugby se préparant à taper sur le ballon ovale. © Melinda Nagy – Shutterstock

La Ville rose vibre autour du ballon ovale. Entre les matchs au Stadium, les animations au Village Rugby et les événements culturels, Toulouse offre un programme riche et varié pour la deuxième semaine de la Coupe du monde de rugby. Voici temps forts à ne pas manquer.

Mercredi 13 septembre : une soirée gourmande et festive au marché Victor Hugo

Envie de déguster des produits locaux dans une ambiance conviviale ? Rendez-vous au marché couvert Victor Hugo pour une nocturne exceptionnelle placée sous le signe du rugby. Au menu : des animations musicales, des dégustations et des surprises. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu emblématique de la gastronomie toulousaine. Rendez-vous dès 18h30.

Jeudi 14 septembre : soutenez les Bleus au Village Rugby

Après avoir réussi son entrée dans la compétition contre les All Blacks, les Bleus affrontent l’Uruguay. Pour vivre ce match en direct et sur un grand écran, direction le Village Rugby, installé sur la prairie des Filtres. Vous pourrez profiter des animations, des stands et de l’ambiance festive qui règne dans cette fan zone. Ça commence à 21 heures.

Vendredi 15 septembre : la Namibie défie la Nouvelle-Zélande au Stadium de Toulouse

Le Stadium de Toulouse accueille son deuxième match de la Coupe du monde avec un duel entre les All Blacks, triple champions du monde, et les Namibiens, outsiders de la poule A. Un spectacle à ne pas rater pour les amateurs de rugby. Et si vous n’avez pas votre billet, le match sera également retransmis au Village Rugby. Coup d’envoi à 21 heures.

Samedi 16 septembre : un concert gratuit de l’Orchestre National du Capitole place du Capitole

Pour célébrer l’accueil de la Coupe du monde à Toulouse, l’Orchestre National du Capitole organise un grand concert gratuit sur la place du Capitole. Sous la direction de la cheffe estonienne Kristiina Poska, l’orchestre interprètera la célèbre “Symphonie du Nouveau Monde” de Dvořák et accueillera deux étoiles montantes du violon : la Toulousaine Manon Galy et la Japonaise Ayana Tsuji. Un signe d’amitié à la communauté nippone et à son équipe nationale, dont le camp de base est à Toulouse. Rendez-vous de 19h30 à 21 heures.

Dimanche 17 septembre : un match de rugby vintage à L’Envol des Pionniers

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, L’Envol des Pionniers propose une expérience insolite : une reconstitution d’un match de rugby des années 1920/1930. C’est l’occasion de découvrir les tenues d’époque, les règles d’antan et l’esprit sportif des joueurs. Une façon originale de découvrir l’histoire du rugby et du lieu qui a vu naître l’aéropostale. Rendez-vous à partir de 14h30.

Jusqu’en janvier 2024 : à la découverte de l’origine des emblèmes des équipes de rugby

Le Muséum de Toulouse vous invite à explorer l’origine des emblèmes des équipes participant à la Coupe du monde avec l’exposition “Naturellement rugby”. Du coq au chardon écossais, en passant par le cerisier du Japon et le springbok sud-africain, vous apprendrez l’origine historique et scientifique de ces symboles qui représentent l’identité et la culture de chaque nation.