Match TFC – Rodez : la circulation perturbée aux abords du Stadium

Le match qui verra s’affronter le TFC et le Rodez Aveyron Football va quelque peu perturber la circulation aux abords du Stadium à Toulouse. Les détails.

Le Toulouse Football Club affronte le Rodez Aveyron Football ce mercredi 1er mars à 18h45. © Bryan Faham

Il faut s’attendre à quelques perturbations de circulation. Le Toulouse Football Club (TFC) reçoit le Rodez Aveyron Football pour le quart de finale de la Coupe de France ce mercredi 1er mars au Stadium de Toulouse. Le coup d’envoi du match sera donné à 18h45. Mais cette rencontre va entraîner des difficultés de circulation sur et près de l’île du Ramier dès le début d’après-midi.

Match @ToulouseFC – @OfficielRAF



Des difficultés de circulation sont attendues aux abords du stadium de #Toulouse ce mercredi 01/03.



🚇🚌Pour vous y rendre, privilégiez les déplacements en transports en commun.

➡️Prévoyez votre trajet sur : @tisseo_officiel pic.twitter.com/ZQbOv6n7uW — Préfet d'Occitanie et de la Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) February 28, 2023

En effet, un dispositif de sécurité avec des contrôles sera mis en place par la municipalité toulousaine et la direction du Stadium. Cela va impacter le trafic aux abords du stade, notamment l’accès au Casino Barrière, dès 14h et jusqu’à la fin du match. La circulation vers le Nord de l’île du Ramier sera d’ailleurs bloquée.

Il est ainsi conseillé de privilégier les transports en commun pour se rendre au stade ce mercredi. D’autant que beaucoup de monde va s’y déplacer. Le Stadium affiche effectivement complet pour cette rencontre entre le TFC et Rodez. La direction invite le public à arriver suffisamment tôt. Pour le permettre, les portes du stade ouvriront à 16h45.

Si vous comptez vous rendre au Stadium pour assister au match TFC – Rodez et souhaitez éviter les difficultés de circulation, vous pouvez prendre la ligne A du métro jusqu’à la station Arènes, puis les navettes gratuites vers le stade. Il est aussi possible d’emprunter la ligne B et de descendre aux arrêts Saint-Michel ou Empalot ou de prendre le tramway T1 ou T2 jusqu’à l’arrêt Croix de Pierre.