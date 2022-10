Tentative de saccage et gaz lacrymogène : le match entre le TFC et Montpellier a dû être interrompu

La rencontre entre le TFC et Montpellier a dû être interrompue pendant un quart d’heure après des débordements dans la tribune visiteurs. Les forces de l’ordre ont fait usage de gaz lacrymogène.

Un match sous tension. Le TFC recevait Montpellier dimanche 2 octobre à l’occasion de la neuvième journée du championnat de Ligue 1. La rencontre était classée « à risque » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Un dispositif de sécurité particulier était donc mis en place.

À la 59e minute de jeu, le match entre le TFC et Montpellier a dû être interrompu pendant un quart d’heure. « Des débordements ont eu lieu au niveau de la tribune visiteurs, où les forces de l’ordre ont dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène pour empêcher le saccage de la buvette du Stadium par des supporters montpelliérains », explique la préfecture de la Haute-Garonne. L’atmosphère est devenue irrespirable pour une partie du public. Les joueurs, également incommodés, sont rentrés aux vestiaires.

Quatorze interpellations pendant le match TFC-Montpellier

La préfecture de la Haute-Garonne déplore aussi « l’utilisation de nombreux engins pyrotechniques (fumigènes, bombes agricoles…) interdits dans les enceintes sportives ». Elle estime tout de même que « dans l’ensemble, la rencontre s’est déroulée sans incidents graves ».

Il faut tout de même signaler un fonctionnaire de police légèrement blessé et 14 interpellations pour possession, transport et utilisation de fumigènes et d’artifices non détonants.

Une série de mesures de sécurité particulières ont été mises en place à l’occasion du match entre le TFC et Montpellier. Parmi elles, des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain, l’encadrement du déplacement des supporters montpelliérains par la préfecture et l’activation du PC sécurité du Stadium en présence des services de sécurité et de secours.