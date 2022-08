Classé “match à risque” : voici les mesures de sécurité mises en place pour le match TFC – OGC Nice

Le premier match de retour en Ligue 1 du Toulouse Football Club (TFC), qui opposera les Violets à l’Olympique Gymnaste Club (OGC) de Nice ce dimanche 7 août, est classé “match à risques” par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). Le club, la Mairie et la Métropole mettent donc en place des mesures supplémentaires de sécurité.

Le premier match qui marque le retour en Ligue 1 du Toulouse Football Club (TFC) se prépare. Seulement, la rencontre, qui aura lieu face à l’Olympique Gymnaste Club (OGC) de Nice ce dimanche 7 août au Stadium, a été classée “match à risques” par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH). « À ce titre, et afin de se préparer et de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires au renforcement du niveau de sécurité pour les matchs à risques, le TFC, Toulouse Métropole (propriétaire du Stadium), la ville de Toulouse et les services de l’État travaillent depuis plusieurs semaines pour assurer un niveau optimal de sécurité pour les acteurs du jeu, le public et l’ensemble des supporters », explique la préfecture de Haute-Garonne.

Mesures de sécurité supplémentaires

En plus des dispositifs de sécurité habituellement mis en place durant l’organisation de rencontres, le PC sécurité du Stadium sera activé, en présence des services de sécurité et de secours. Toulouse Métropole mettra également à disposition des organisateurs une “salle de crise” qui pourra être utilisée en cas d’incident majeur. Des dispositifs anti-intrusions et anti-projections seront aussi installés tout autour du terrain. Enfin, le déplacement des supporters niçois sera encadré par la préfecture.

Les supporters de Nice interdits de stationner ou de circuler sur certains axes

Lors de leur venue, les supporters de l’OGC Nice (ou toute personne se comportant comme tel) ont l’interdiction de stationner ou de circuler sur la voie publique du dimanche 7 août 8h au lundi 8 août, 8h, dans un périmètre déterminé par les voies suivantes, celles-ci n’y étant pas incluses :

Rond point du Boulingrin, Allées Jules Guesdes, Allées Paul Feuga, Boulevard du Maréchal Juin, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Passerelle de la Poudrerie, Île du Ramier, Rue de la digue, Avenue de Muret, Place du Fer à Cheval, Allées Charles de Fitte, Pont des Catalans, Avenue Paul Séjourné, Boulevard Lascrosse, Boulevard d’Arcole, Boulevard de Strasbourg Rue Matabiau, Avenue de Lyon, Rue Arago, Rue des Champs-Elysées, Boulevard Marengo, Allées Jean-Jaurès, Boulevard Lazare-Carnot, Allées Forain François-Verdier, Rond point du Boulingrin.



Dans ce même périmètre et pendant 24 heures également, la possession, le transport et l’utilisation de pétards ou fumigènes sont interdits.