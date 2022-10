Manifestation contre la vie chère ce samedi à Toulouse

Ce samedi 15 octobre, à partir de 11h, la gauche et plusieurs syndicats organisent à Toulouse une manifestation « contre la vie chère et l’inaction climatique ».

La manifestation est organisée par plusieurs syndicats et partis politiques de gauche (archives, 2021) Crédit photo: ©Séverine Sarrat / Le Journal Toulousain.

La CGT, la France Insoumise, le PS, Europe écologie les Verts… Tous ont appelé au rassemblement, ce week-end des 15 et 16 octobre 2022, au niveau national. Une manifestation « contre la vie chère et l’inaction climatique » qui aura aussi lieu à Toulouse, ce samedi 15, à partir de 11h. Le point de rendez-vous est donné place Saint-Étienne, devant la préfecture.

Dans un contexte d’inflation et de crise énergétique, auquel vient se rajouter la pénurie de carburants et un contexte social tendu dans les raffineries, la gauche espère rassembler avec ce mouvement.

Une manifestation « contre la vie chère »

« À Toulouse, nos organisations syndicales et forces politiques ont décidé de construire ensemble un processus de mobilisation populaire pour imposer les changements nécessaires contre la vie chère et l’inaction climatique », expliquent les organisateurs de la manifestation.

Pour cela, ils demandent à l’État le gel des loyers et le blocage des prix de l’énergie. Parmi les revendications, on trouve également l’augmentation des salaires, des pensions, ainsi que la revalorisation du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Mais la manifestation de Toulouse ne lutte pas seulement « contre la vie chère », mais également « contre l’inaction climatique ». « Les plus grandes entreprises continuent à privilégier la logique du profit au dépend du respect des impératifs écologiques », accusent syndicats et partis politiques. Ils demandent ainsi aux pouvoirs publics d’entamer « une réelle bifurcation écologique », en citant l’exemple de la gratuité des transports.

Bien sûr, l’épineuse question de la réforme des retraites souhaitée par Emmanuel Macron sera, elle aussi, source de contestations ce week-end.