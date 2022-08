Un géant de la déco prend la place d’H&M au cœur de Toulouse

La place laissée vacante après le départ d’H&M au centre-ville de Toulouse sera occupée par Maison du monde, un autre géant dans le domaine de la déco cette fois.

Sans surprise, la place laissée vacante par le géant de la mode H&M au centre-ville de Toulouse ne sera pas occupée par un petit commerçant ou un magasin indépendant. L’enseigne suédoise a vu ses comptes plombés par la crise sanitaire liée au coronavirus et elle a eu du mal à retrouver sa clientèle. Comme plusieurs centaines de boutiques H&M à travers le monde, celle de la rue Alsace-Lorraine a définitivement baissé le rideau en juillet 2021. Le géant du prêt-à-porter a fait le choix de se concentrer sur ses activités dans les centres commerciaux autour de la Ville rose, comme à Balma Gramont ou à Labège.

Maison du monde s’installe au centre-ville de Toulouse

C’est un autre géant, dans le domaine de la déco cette fois, qui s’installera sur la rue Alsace-Lorraine et redonnera vie à l’espace laissé vide par l’enseigne suédoise. Il s’agit de Maison du monde. Cette enseigne de distribution, d’ameublement et de décoration française a été créée en 1996 et est implantée dans onze pays. Elle compte à présent plus de 350 magasins et emploie 8 600 personnes.

Pour l’heure, des pancartes annonçant une ouverture prochaine sont installées devant le numéro 27 de la rue d’Alsace-Lorraine, empêchant ainsi de voir l’avancée des travaux. Il n’y a pas davantage de précision sur la date d’ouverture. En s’installant sur la rue d’Alsace-Lorraine, Maison du monde comptera désormais six adresses à Toulouse et dans ses environs. L’enseigne est déjà présente à Balma Gramont, Fenouillet, Blagnac, Labège et Portet-sur-Garonne.