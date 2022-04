Des maillots du TFC et du Stade Toulousain transformés en blouses hospitalières pour les enfants

200 maillots du TFC et du Stade Toulousain ont été transformés en blouses pour les enfants hospitalisés. La distribution s’est faite le jeudi 7 avril 2022.

C’est une très belle action de solidarité que les équipes sportives de Toulouse ont faite jeudi 7 avril 2022. Les équipes du TFC et du Stade Toulousain ont choisi de ne pas jeter leurs maillots à la poubelle. A la place, les Violets et les Rouge et Noir ont choisi, il y a quelques semaines, de faire don de 100 maillots chacun à l’association “les Petites Bosses”.

Les maillots ont été transformés en blouses hospitalières

L’association a alors sollicité les couturières de l’atelier de couture Soleil d’Oc de l’ASEI. La spécificité de cet établissement est d’accueillir et de proposer un projet d’inclusion à des travailleurs et travailleuses en situation de handicap. De cette manière, les maillots ont été transformés en blouses hospitalières pour les enfants. En retour, les différents acteurs de l’ASEI seront invités à visiter le Stadium.

Habituellement, ces tenues sont destinées à des ventes aux enchères. Mais pas cette fois-ci. Cette année, ces 200 vieilles tuniques ont été distribuées à la clinique de Médipôle Garonne lors d’une cérémonie le jeudi 7 avril. La direction de l’établissement était présente aux côtés de Mamady Bangré, milieu de terrain du TFC, et de François Cros, joueur international du Stade Toulouse et parrain de l’association Les Petites Bosses.