Maillot du TFC floqué Mohammed Merah : une enquête est ouverte

Le parquet a ouvert une enquête pour « apologie du terrorisme » après la diffusion d’une photo d’un jeune homme portant un maillot du TFC floqué du nom de Mohammed Merah.

Le TFC dénonce un « flocage abject et honteux » Crédit photo : wikimedia commons – CC BY SA Laurie Laberinto

La photo a beaucoup circulé sur Twitter. Sur celle-ci, on peut voir un jeune homme portant un maillot du TFC floqué du nom du terroriste Mohammed Merah. En mars 2012, il tue par balles sept personnes, dont trois enfants et un enseignant juifs dans le collège-lycée Ozar Hatorah à Toulouse et trois parachutistes à Montauban. Le maillot porte d’ailleurs le numéro, soit le nombre de victimes du terroriste.

A Toulouse, des racailles portent un maillot de foot au nom de Mohamed Merah, assassin d'enfants juifs et de soldats français, et on laisse faire : jusqu'où et jusqu'à quand ? pic.twitter.com/ksnaPjxHfB — Gilbert Collard (@GilbertCollard) January 8, 2023

D’après les informations de l’AFP, le parquet a ouvert une enquête pour « apologie du terrorisme ». Pour le moment, on ne sait pas où ni quand cette photo a été prise. On ne sait pas non plus qui a réalisé ce flocage. La peine encourue pour « apologie du terrorisme » est de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le TFC va porter plainte

Sur Twitter, le club de foot toulousain a réagi rapidement à cette photo. Il dénonce un « flocage abject et honteux ». Le TFC « s’insurge de ce contenu et indique l’avoir « signalé dès qu’il en a pris connaissance ». Il affirme par ailleurs que « ledit maillot n’a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du club ». Le Toulouse Football Club va porter plainte.

Une photo d'un maillot du TéFéCé, au flocage abjecte et honteux, circule sur Twitter. Le TéFéCé s'insurge de ce contenu, l'a signalé dès qu'il en a pris connaissance, et affirme que ledit maillot n'a pas été traité par les équipes des boutiques officielles du Club. — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 7, 2023

Cette photo a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux ce week-end. De nombreux députés, notamment Gilbert Collard et Jérôme Rivière, se sont vivement insurgés contre ce maillot du TFC floqué au nom de Mohammed Merah. C’est également le cas de l’Union des étudiants juifs de France. Dans un tweet, l’UEJF souligne : « L’apologie du terrorisme et de l’antisémitisme est un délit abject ».