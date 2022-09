Quels sont les prix moyens des loyers à Toulouse ?

Toulouse compte un peu plus de 65 % de locataires. Le loyer moyen, charges comprises, pour se loger à Toulouse est de 653 euros pour 40 m2 en moyenne, selon une étude.

Le loyer moyen, charges comprises, pour se loger à Toulouse est de 653 euros pour 40 m2 en moyenne, selon une étude. CC larahcv-Pixabay

Avec la rentrée du mois de septembre, les déménagements sont nombreux, notamment chez les étudiants. Toulouse compte un peu plus de 65 % de locataires. Ils payent un loyer moyen, charges comprises, de 653 euros pour 40 m2 en moyenne, soit un ratio de 16,36 euros par m2, selon une étude menée par LocService, un site de location entre particuliers.

« Le loyer au mètre carré a augmenté de 8,3 % par rapport à la moyenne relevée avant la crise sanitaire (en 2019), qui était de 15,10 euros par m2. Toulouse reste en seconde place des villes d’Occitanie les plus chères, après Montpellier qui affiche 17,93 euros par m2 », indique l’étude. « Comparé au reste de la France, le loyer moyen au mètre carré sur Toulouse est nettement supérieur à la moyenne des villes de Province (13,61 euros par m2). Mais l’écart reste conséquent par rapport à la capitale : Toulouse est 55 % moins chère que Paris. »

Voici les prix moyens des loyers à Toulouse

L’étude de LocService montre qu’en moyenne, les chambres simples ont une surface de 13 m2 et se louent 425 euros, les studios, 493 euros pour 22 m2 et les appartements T1, 541 euros pour 28 m2. Pour les appartements T2, la surface moyenne est de 40 m2 et le loyer moyen est de 657 euros. Pour un T3, il faut compter 858 euros pour 63 m2. Concernant les appartements de quatre pièces et plus, la barre des mille euros est franchie. En face de ces prix, il faut noter le budget moyen dont disposent les locataires sur Toulouse. Il s’élève à 630 euros.

Les petits logements sont d’ailleurs les plus demandés, notamment en raison de la forte présence d’étudiants à Toulouse. Les appartements d’une à deux pièces représentent respectivement 43 % et 32 % des locations réalisées sur les douze derniers mois.