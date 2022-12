L’institut des arts de Toulouse en difficultés financières

Des étudiants et des membres du personnel de l’institut des arts et du design de Toulouse se mobilisent face aux difficultés financières de l’établissement.

Des étudiants et des membres du personnel de l’institut des arts et du design de Toulouse se mobilisent vendredi 16 décembre. © Google 2022 – Street view – capture d’écran

Les difficultés budgétaires que rencontre l’institut des arts et du design de Toulouse (IsdaT) poussent des étudiants et des membres du personnel à se mobiliser vendredi 16 décembre à partir de 9 heures. L’établissement qui rassemble l’ex-école des beaux-arts et l’ex-centre d’enseignement supérieur musique et danse de Toulouse fait face à des soucis « importants », selon eux.

« La situation est en fait nationale, dans toutes les écoles d’art et design en France, qui sont fragilisées par 15 ans de réformes sans moyens suffisants, la crise énergétique et la non-compensation par l’État de la hausse du point d’indice des agents de la fonction publique mettent aujourd’hui les établissements en péril. À cela s’ajoute, à Toulouse, le fait que la ville (notre principale tutelle) a cessé de nous verser l’une de ses subventions », explique un communiqué diffusé pour annoncer la mobilisation.

Manifestation pour défendre l’institut des arts pendant le conseil municipal de Toulouse

La date du rassemblement n’a pas été choisie au hasard. Elle correspond à l’organisation du conseil municipal de la Ville rose. Ce jour-là, les élus de Toulouse doivent notamment voter la subvention qui sera attribuée à l’institut des arts et du design de Toulouse.

« À cette occasion, nous mènerons en marge du conseil municipal, sur le square Charles de Gaulle, une action visant à faire connaître notre situation et à exiger un soutien sans failles de la ville et de nos autres tutelles », font savoir les manifestants. « L’isdaT est un établissement public. Il nous semble important que les Toulousains soient informés de sa situation. »